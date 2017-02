Kavalirji uslišali Jamesove klice: prvake okrepil branilec Williams

Deron Williams, v dvanajstih sezonah lige NBA beleži povprečje 16,1 točke, 3,1 skoka, 8,2 podaje in 1,1 ukradene žoge v 34,6 minute, ki jih je v povprečju preživel na parketu na 821 tekmah v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Vendar se do zdaj 32-letni in 191 cm visoki branilec v ligi NBA še nikoli ni boril za najvišja mesta. "Tekmovati za prstan je nekaj, česar v svoji karieri še nisem okusil. Mislim, da bo to zame lepa priložnost, z nekaterimi od novih soigralcev sem že igral, z LeBronom Jamesom na olimpijskih igrah, zelo dober prijatelj sem s Kylom Korverjem, ki je v Cleveland prišel na začetku leta. Počutim se odlično in verjamem, da bom imel v ekipi pomembno vlogo," je ob podpisu pogodbe dejal Williams, ki je do zdaj trikrat igral na tekmah all-star (2010 - 2012), pohvali pa se lahko tudi z naslovom olimpijskega prvaka v Pekingu in Londonu.

Deron Williams. (Foto: Reuters)

S prihodom Williamsa so v vodstvu Cavaliers najbrž poskusili tudi pomiriti rastoče nezadovoljstvo prvega zvezdnika franšize LeBrona Jamesa, ki je nedavno odkrito spregovoril o pomanjkanju okrepitev po šampionski sezoni. Ohajsko moštvo je trenutno na prvem mestu vzhodne konference z izkupičkom 41 zmag in 17 porazov, na vrhu lestvice je tudi v domači centralni diviziji, kjer so najbližji zasledovalci kavalirjev Indiana Pacers, a jih od prvakov lige NBA loči deset zmag.