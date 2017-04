Kazenska ekspedicija Panathinaikosa iz Carigrada v Atene potovala 14 ur

Košarkarji grškega Panathinaikosa so se morali po porazu v torkovi odločilni tretji četrtfinalni tekmi Evrolige proti Fenerbahčeju iz Carigrada domov v Atene za kazen namesto z letalom vrniti z avtobusom. Besni predsednik kluba Dimitris Giannakopoulos je košarkarje domov poslal z avtobusom, namesto že predvidenim letalskim poletom.

Panathinaikos je po dveh porazih na domačem igrišču izgubil tudi tretjo v Istanbulu z 61:79 in kar je tako razbesnelo Giannakopoulosa, da je igralce v Atene na dobrih 1000 kilometrov dolgo poslal kar z avtobusom. Pred tekmo je Giannakopoulos igralcem obljubil bonus v višini 250.000 evrov, če se uvrstjio na zaključni turnir, vendar je Panathinaikos še tretjič zaporedoma ostal brez upov, da bi lahko zaigral na "final four" Evrolige.

Strokovno vodstvo Panahtinaikosa in igralci so se po štirinajstih urah vožnje včeraj le vrnili v Atene, vendar brez štirih košarkarjev, ki so se uprli in v svoji režiji odšli domov z letalom. To so bili Mike James, Chris Singleton, Kenny Gabriel in Antonis Fotsis. Zanimivo bo spremljati, kakšna bo reakcija Giannakopoulosa, ki bo po pisanju grških medijev zamenjal tudi trenerja moštva, nekdanjega stratega Barelone, Španca Xavierja Pascuala.