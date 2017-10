Kokoškov svetovalec, Trifunović novi selektor?

Igor Kokoškov je kot selektor Slovenijo popeljal do zlatega odličja na letošnjem evropskem košarkarskem prvenstvu. A že kmalu slovensko reprezentanco čakajo naslednje preizkušnje, naprej so na sporedu kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Košarkarska zveza Slovenije (KZS) se je znašla v težavah zaradi drugačnega razporeda kvalifikacij v primerjavi s prejšnjimi. Tako Kokoškov zaradi službe v ligi NBA pri moštvu Utah Jazz ne bo mogel voditi reprezentance, zato mora vodstvo KZS iskati nove rešitve. Ob načrtovani uvrstitvi Slovenije na SP bo srbski strokovnjak seveda lahko znova prevzel vajeti moštva, do takrat pa, kot poroča časnik Dnevnik, bo moštvo vodil eden od pomočnikov, Rado Trifunović.

Nekdanji odlični košarkar in tudi reprezentant naj bi bil glavni trener, kot pomočnika ostajata Jaka Lakovič in Aleksander Sekulić, Kokoškov pa naj bi imel vlogo svetovalca in ostaja član strokovnega štaba. Trifunović je v letih 2014 in 2015 vodil slovensko reprezentanco B, na EP leta 2015 je bil pomočnik selektorja Jureta Zdovca, nato pa kot omenjeno Kokoškova. Več naj bi bilo znanega v ponedeljek, ko naj bi bilo končano dogajanje glede spora med klubi, sodniki in KZS. Prvi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo leta 2019 bosta na sporedu že 24. in 26. novembra.