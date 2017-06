Kokoškov predstavil seznam reprezentance, predsednik Erjavec je kot cilj izpostavil medaljo

Selektor Igor Kokoškov in predsednik KZS Matej Erjavec. (Foto: 24ur.com)

Slovenci bodo v pripravljalnem obdobju, ki se bo začelo 19. julija, odigrali devet pripravljalnih tekem. S pripravami bo začelo osemnajst košarkarjev, na prvi avgustovski dan se bo soigralcem zaradi pravil lige NBA pridružil Goran Dragić. Na spisku selektorja Igorja Kokoškova je sedem košarkarjev, ki za Slovenijo še nimajo uradnega nastopa (Bolčina, Dončič, Hrovat, Kosi, Mahkovic, Randolph in Šiško), enajst igralcev na seznamu pa je lani v kvalifikacijah Sloveniji priigralo nastop na prihajajočem evropskem prvenstvu.

Atnhony Randolph še nima slovenskega potnega lista, a naj bi ga dobil v kratkem in ker lahko v reprezentanci nastopi le en naturalizirani igralec, sta tako odpadla Alen Omić oziroma Mirza Begić. Na seznamu tudi ni poškodovanih Zorana Dragića in Jake Klobučarja.

Po besedah predsednika Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Mateja Erjavca, ki je včeraj obiskal Gorana Dragića, je cilj ekipe medalja, "kar je izpostavil tudi Dragić, in če si to želijo igralci, jih bo pri tem zveza tudi podprla". Po njegovem mnenju bo pomembna že prva tekma s Poljsko 31. avgusta.

Po besedah selektorja Kokoškova je v slovenski skupini izjemno močna Francija in tudi vedno neugodna Grčija. "Toda mi nikogar ne podcenjujemo, nikogar pa se ne bojimo in se bomo na vsaki tekmi borili kot levi. Pet tekem v skupinskem delu nas čaka v sedmih dnevih in moramo zato 'podaljšati' klop, da bi igrali vsi, ki bodo odšli na Finsko, ter da bo ekipa na ta način ves čas turnirja lahko igrala na visoki ravni. Cilji so visoki. Želimo dobiti prvo tekmo, tekma s Poljsko bo ključ za pot v Istanbul," je dejal srbski trener na slovenski klopi Kokoškov.

Slovenska reprezentanca bo na evropsko prvenstvo odpotovala 28. avgusta. Slovenci bodo nastopali v skupini A na Finskem. Našim košarkarjem je pripadla čast, da odigrajo prvo srečanje na jubilejnem 40. evropskem prvenstvu. V četrtek, 31. avgusta, se bodo Slovenci pomerili s Poljsko. V soboto, 2. septembra, Slovenijo čaka obračun proti domači Finski, v tretjem kolu pa se bo četa Igorja Kokoškova srečala z Grčijo. Po dnevu premora Slovence čaka tekma z Islandijo, v zadnjem kolu pa se bodo naši košarkarji pomerili še z izbrano vrsto Francije. V drugi del, ki bo potekal v turškem Istanbulu, napredujejo štiri najboljše reprezentance.