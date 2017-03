VIDEO: Končnica na dosegu roke: Miami tudi z Dragićem na klopi melje naprej

Košarkarji Miami Heat so zabeležili sedmo zmago na zadnjih desetih tekmah, tako da so dobrih dvajset tekem pred koncem rednega dela le eno zmago oddaljeni od sanjskega osmega mesta na vzhodu, ki pomeni sodelovanje v končnici. Tokrat so premagali Philadelphio 76'ers s 125:98, Goran Dragić pa po daljšem času ni bil med izstopajočimi posamezniki. Ljubljančan v dresu ekipe s Floride je zaostal za svojim povprečjem, saj je trener Eric Spoelstra enakomerno razdelil minutažo med igralce in delno odpočil nosilce igre. Dragić je v 22 minutah dosegel 15 točk. Miami je ob izkupičku 28-33 na devetem mestu, osmega na vzhodu pa z zmago več zasedajo Detroit Pistons Bena Udriha, ki je sinoči izgubil na gostovanju v New Orleansu s 86:109. Šempetran ni bil v postavi.

Končnico lovi tudi tretji Slovenec v ligi NBA, član New York Knicks Saša Vujačić. Mariborčan je bil tokrat v ekipi, vendar ni dobil priložnosti za igro, njegovi soigralci pa so premagali Orlando s 101:90. New York zaseda 12. mesto z izkupičkom 25-36, kar pomeni, da za končnico zaostaja približno štiri zmage. V derbiju večera so Boston Celtics premagali aktualnega prvaka Cleveland Cavaliers s 103:99. Pri zmagovalcih je Isaiah Thomas zbral 31 točk, od tega pet v zadnjih 49 sekundah tekme, na drugi strani pa je LeBron James dosegel 49. trojnega dvojčka v karieri - z 28 točkami, 13 skoki in desetimi podajami.

Izidi:

Miami Heat ‒ Philadelphie 76-ers 125:98

(Goran Dragić 15 točk v 22 minutah za Miami)

New Orleans Pelicans ‒ Detroit Pistons 109:86

(Beno Udrih ni bil v postavi Detroita)

Orlando Magic ‒ New York Knicks 90:101

(Saša Vujačić ni stopil na parket za New York)

LA Clippers ‒ Houston Rockets 103:122

Sacramento Kings ‒ Brooklyn Nets 100:109

Boston Celtics ‒ Cleveland Cavaliers 103:99

San Antonio Spurs ‒ Indiana Pacers 100:99

Toronto Raptors ‒ Washington Wizards 96:105

Atlanta Hawks ‒ Dallas Mavericks 100:95

Utah Jazz ‒ Minnesota Timberwolves 80:107

Milwaukee Bucks ‒ Denver Nuggets 98:110