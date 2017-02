Konec sezone za Zorana Dragića, vprašljiv tudi nastop na EP

Zoran Dragić se je poškodoval na nedeljski tekmi italijanskega državnega prvenstva, ko se je Olimpia merila s Caserto. Ljubljančan se je poškodoval že v začetnih minutah tekme in podrobnejši zdravnški pregled je pokazal, da ima strgano križno vez v desnem kolenu. Ali bo potrebna operacija bo pokazala podrobnejša preiskava, na klubski spletni strani so objavili novico in zapisali, da bodo več objavili v naslednjih dneh, ko se bo zdravniški konzilij odločil za najprimernejšo terapijo.