Konec za branilke naslova: Srbkinje po odrešilni zmagi nad Slovenijo brez četrtfinala

Anete Steinberga je bila junakinja dvoboja in nato takole slavila s soigralci. (Foto: Fiba)

Srbske košarkarice so odločilno tekmo za uvrstitev v četrtfinale evropskega prvenstva v košarki začele podobno neprepričljivo kot ponedeljkovo s Slovenijo. Varovanke Stevana Karadžića so se na zadnji tekmi skupinskega dela uspele pobrati po slabem začetku turnirja in na koncu suvereno odpravile slovenske nasprotnice, ki so se z grenkim priokusom poslovile od turnirja na Češkem. Toda branilke naslova so že dan kasneje morale odigrati ključno tekmo z Latvijkami, ki so jim že v prvi četrtini pobegnile na visoko razliko (24:12). Srbkinje so se do polčasa vrnile in znižale zaostanek na vsega dve točki, v napeti zadnji četrtini pa so Latvijke po zaslugi prve strelke Anete Steinberge (18 točk) vseeno pokazale preveč za Tamaro Radočaj (14) in soigralke ter se tako razveselile uvrstitve v četrtfinale, kjer jih čaka Španija. Na drugi torkovi tekmi so Slovakinje visoko ugnale Ukrajino (82:68) in si priigrale zmenek s Francozinjami. Na nasprotnice čakajo še Belgijke, pomerile se bodo z zmagovalkami dvoboja med Italijo in Madžarsko, ter Turkinje, ki se bodo udarile z boljšim iz para Rusija ‒ Grčija.

Izidi kvalifikacij za četrtfinale:

Srbija ‒ Latvija 70:75

Ukrajina ‒ Slovaška 68:82

Četrtfinalni pari:

Španija ‒ Latvija

Francija ‒ Slovaška

Italija/Madžarska ‒ Belgija

Rusija/Grčija ‒ Turčija