Konkretne napovedi za EP so nehvaležne, želja je preboj v končnico

Slovenske košarkarice zaključujejo drugi teden priprav na evropsko prvenstvo na Češkem, ki ga bomo premierno med 16. in 25. junijem prenašali na Kanalu A. Selektor Damir Grgić hvali prizadevnost deklet na treningih, tudi zdravstveni karton je na srečo prazen, tako da se lahko Nika Barič, Maja Erkič in druščina v miru pripravljajo na svoj krstni nastop na enem od velikih tekmovanj. Med tistimi posameznicami, ki bo imela pomembno vlogo v rotaciji 38-letnega Trboveljčana, bo obetavna košarkarica madžarskih podprvakinj KSC Szekszard Eva Lisec. Slednja bo ob Sandri Piršič in Tini Trebec skrbela za učinkovito igro pod obema obročema. "V dozdajšnjem delu priprav smo opravile veliko dela, kar se je nenazadnje videlo na zadnji prijateljski preizkušnji proti turški izbrani vrsti. Če smo proti Madžarkam v določenih obdobjih igre odigrale nekoliko zmedeno in nepovezano, je bil proti Turčiji opazen napredek v vseh segmentih igre. Še največ časa posvečamo igri v napadu, tu imamo še ogromno rezerv, ki jih bomo skušale aktivirati v nadaljevanju priprav in na prihajajočih prijateljskih tekmah," je uvodoma dejala dobro razpoložena Eva Lisec, ki poudarja, da sta odlično vzdušje v ekipi in neizmerna želja vseh igralk veliki prednosti pred prihajajočim EP.





Eva Lisec bo močan slovenski adut na EP. (Foto: KZS)

"Na tem sloni vse, tako sama igra kot ostali manjši dejavniki, ki so nujno potrebni, da dosežeš dober rezultat. Pravi užitek je trenirati v tej ekipi, saj ima pravi značaj. Kakovost ni vprašljiva, največja želja pa je, da se predstavimo v dobri luči in da se bomo ob koncu prvenstva s ponosom ozrle za doseženim." 21-letna Lisčeva je v minuli klubski sezoni nosila dres madžarskih podprvakinj KSC Szekszard, kjer sta ji bili v veliko pomoč in oporo izkušenejši reprezentančni kolegici Sandra Piršič in kapetanka Maja Erkić. "Ko sem prišla na Madžarsko, je bil klub na skromnem 7. mestu. Z določenimi osvežitvami oziroma menjavami v ekipi se je zgodil tudi premik v naših glavah, začele smo igrati precej bolje, posledično so prišle tudi zmage, ki so nas popeljale vse do finala. Na koncu smo osvojile 2. mesto, kar je lep uspeh," se madžarske izkušnje iz minule klubske sezone z velikim nasmehom na obrazu spominja ta simpatična košarkarica. Na bližajočem se evropskem prvenstvu bodo Slovenke skušale prekrižati načrte favoriziranim Francozinjam, Srbkinjam in Grkinjam. "Konkretnih napovedi ne bi želela dajati, je pa v vrhunskem športu možno prav vse. Usmerjene smo v vsako tekmo posebej, kaj nam bo to prineslo, bomo pa še videle. Prepričana sem, da bomo v vsako tekmo stopile z neizmerno željo po zmagi, s čimer bi lahko presenetile že na svojem krstnem nastopu na EP," je ekskluzivni pogovor za 24ur.com zaključila Eva Lisec.