Košarkarji Olimpije zapravili prednost v zadnji četrtini in vknjižili še deseti poraz v ligi Aba

Morgan (10 točk) je bil drugi strelec Olimpije. (Foto: Damjan Žibert)

Začetek zmajev je bil sicer dober, a si domači v Stožicah niso pripravili priložnosti za večjo prednost. Do te so prišli šele v nadaljevanju, ko so sredi druge četrtine prvič povedli za +10 (32:22). Do konca polčasa se je prednost nekoliko stopila, vseeno pa so v drugi del zeleno-beli še vstopili z nekaj točkami prednosti.

Ta se je nato celo povečala in pri 46:33 je že kazalo, da bo zmaga ostala v Stožicah. A vse to ni pomagalo; Olimpija je šla v zadnji četrtini in zadnjih minutah po poti, kjer je bila na zadnjih tekmah že velikokrat: prednost se je topila in stopila. Gostje s slovenskim reprezentantom Vlatkom Čanćarjem (nocoj 9 točk) so pri izidu 62:62 pokazali, da jih zanima tudi zmaga. Neučinkovitost in napake domačih so se maščevale z vodstvom Mege Bemaxa v zadnji minuti s 74:67, na koncu so zmaji le nekoliko ublažili že deseti poraz v regionalnem tekmovanju, obenem pa tudi padli na predzadnje mesto lestvice.

Pri domačih se je strelsko najbolj izkazal Domen Lorbek s 16 točkami, deset jih je dodal Jordan Morgan, najboljši strelec tekme je bil gostujoči košarkar Nikola Rebić z 19.

Izid:

Petrol Olimpija - Mega Bemax 69:76 (18:15, 18:15, 18:19, 15:27)