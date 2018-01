Košarkarji Petrola Olimpije se poslavljajo od evropskih parketov: Nov poraz Ljubljančanov proti AEK

Po tretjem zaporednem porazu in skupno devetem v trinajstih krogih lige prvakov je jasno, da bodo košarkarji Petrola Olimpije naslednji teden na Poljskem končali evropsko sezono. Možnosti za eno od prvih štirih mest, ki vodijo med šestnajst najboljših ekip, že nekaj časa nimajo več, zdaj pa so zapravili še zadnjo priložnost za peto ali šesto mesto v skupini C, ki pomenita nadaljevanje v drugorazrednem Fibinem tekmovanju.

(Foto: Damjan Žibert)

Za Ljubljančane je bila to tretja tekma v štirih dneh. Veliko bolj pomembni v ligi Aba proti Cedeviti ter ligi Nova KBM so dobili, s favorizirano grško zasedbo pa so bili v enakovrednem položaju tri četrtine tekme. V zadnjih desetih minutah je Aek zlahka prišel do dveh točk. Gostje so zadnjo četrtino dobili s 23:17, drugi polčas pa s 47:35.

Najboljši strelci pri Petrolu Olimpiji so bili Gregor Hrovat s 15 točkami, Jan Špan, ki jih je dosegel 14, ter Devin Oliver (13).

Varovanci Zorana Martića bodo v zadnjem krogu prihodnji torek gostovali pri zadnjeuvrščeni ekipi Rosi Radom, ki je edino zmago dosegla v drugem krogu v začetku oktobra.

Petrol Olimpija - AEK 71:80 (18:20, 36:33, 54:57)

Petrol Olimpija: Kastrati 7 (3:6), Radulović 2, Tratnik 4, Oliver 13 (1:2), Špan 14 (2:2), Badžim 7, Morgan 5 (1:2), Battle 2, Hrovat 15 (8:11), Sanon 2.

AEK: James 5 (1:2), Green 16 (9:11), Harris 8 (4:6), Xanthopoulos 2, Vasilopoulos 7 (2:2), Atić 2, Larentzakis 10, Mavroeidis 8 (4:6), Kavvadas 2 (2:2), Hunter 20 (4:7).