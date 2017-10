Košarkarji Petrola Olimpije so v Tivoliju morali priznati premoč Budućnosti

Črna serija košarkarjev Olimpije se nadaljuje. Potem ko so v Evropi brez zmage, ko so izgubili prvenstveno tekmo proti Zlatorogu, so praznih rok ostali tudi na drugi zaporedni tekmi lige Aba na domačem igrišču. Še drugič proti črnogorski ekipi, potem ko so pred sedmimi dnevi morali priznati premoč Mornarju, jih je tokrat ugnala še Budućnost, vodilna ekipa lige, ki je doslej zabeležila le en poraz (Igokea).

Medtem ko so se v prvem polčasu Ljubljančani še uspeli upirati, pa je nadaljevanje pripadlo Budućnosti. (Foto: Aljoša Kravanja)

V prvem polčasu so se utrujeni zmaji, tekme igrajo praktično vsak drugi dan, gostom še enakovredno upirali. Ekipi sta se izmenjavali v vodstvu, tik pred odhodom na odmor je bilo na semaforju še 40:40, v slačilnice se je odšlo z izidom 45:48.

Odločilni juriš Črnogorcev, ki imajo precej daljšo klop od Petrola Olimpije, pa se je zgodil na začetku drugega dela, ko so s serijo trojk prišli do vodstva 66:51. Ljubljančani so sicer še odgovorili, zapovrstjo so dosegli devet točk, toda po minuti odmora, ki jo je zahteval gostujoči trener in dober znanec slovenskih igrišč Aleksandar Džikić, so se stvari vrnile na stare tirnice. Gosti so z desetimi zaporednimi točkami spet ušli, tekmo pa nato mirno pripeljali do konca. Gostitelji so po zaostanku 17 točk še prišli do -7 (79:86), več pa jim ni uspelo.

Pri Slovencih je bil z 19 točkami najučinkovitejši igralec Devin Oliver, pri gostih jih je Zoran Nikolič dosegel 16.

Izid 6. kroga Lige Aba:

Petrol Olimpija - Budućnost 79:88 (23:26, 45:48, 60:74)

Petrol Olimpija: Kastrati 2, Radulović 4, Oliver 19 (7:7), Špan 14, Bubnić 4, Badžim 7 (2:2), Morgan 13 (1:2), Lorbek 11 (2:2), Hrovat 5 (1:2).

Budućnost: Ivanović 9 (1:1), Su. Šehović 11, Se. Šehović 2 (2:2), Gordić 13, Ilić 10 (2:4), Z. Nikolić 16 (4:5), Gibson 8 (6:7), Popović 4 (2:2), Landry 6 (3:3), D. Nikolić 9 (2:2).