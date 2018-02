(Ne)pričakovana finalista pokala Spar sta Šenčur GGD in Sixt Primorska

Košarkarji Šenčurja Gorenjske gradbene družbe so prvi finalisti zaključnega turnirja pokala Spar. V dvorani Tivoli so premagali Krko z 89:82 in se bodo v finalu v nedeljo pomerili z zmagovalcem drugega polfinala, to je Sixt Primorska, ki je premagala Petrol Olimpijo. Obe ekipi bosta v finalu naskakovali prvi naslov v zgodovini. To bo hkrati šele šesti slovenski klub v sedemindvajsetih letih s pokalno lovoriko v svojih vitrinah in drugi finale od 1991 naprej brez Olimpije oziroma Krke. Edini doslej je bil leta 1996, ko je Kovinotehna Savinjska Polzela premagala BWC Maribor. Lani sta v finalu igrali moštvi Krke in Olimpije.

Za Gorenjce je to prva uvrstitev v finale pokalnega tekmovanja, Novomeščani pa so šele drugič v zadnjih sedmih letih ostali brez nastopa v finalu. Šenčurjani so zasluženo prišli do zgodovinskega uspeha. Imeli so več razpoloženih igralcev, zadeli so kar štirinajst trojk, dobili drugi polčas za petnajst točk in hkrati so znali unovčiti izkušnje in dovolj širok nabor igralcev.

Kar pet igralcev Šenčurja Gorenjske gradbene družbe je imelo dvomestno število točk, med njimi pa ni bilo MVP lige Nova KBM Smiljana Pavića, ki v petnajstih minutah ni dosegel niti točke. Izstopala sta Jan Rebec z 20 točkami in šestimi trojkami ter Dino Murić, ki je ob 17 točkah ujel 12 odbitih žog.

Na drugi strani je imela Krka Dina Cinaca z 21 točkami in Žigo Dimca, ki jih je dosegel osemnajst, ni pa znala v drugem polčasu zaustaviti naleta Šenčurja, ki je bil bolj motiviran, predvsem pa veliko močnejši in višji pod obročema. Skok je dobil s 36:25.

Izida:

Šenčur GGD - Krka 89:82 (20:27, 37:45, 65:61

Sixt Primorska - Petrol Olimpija 74:70 (21:13, 41:31, 57:52)