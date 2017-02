Krka na domačem parketu izgubila proti neposrednemu tekmecu za obstanek

Košarkarji Krke so znova razočarali zveste privržence in s štirinajstim poraz v zadnjih šestnajstih tekmah v ligi Aba močno ogrozili obstanek v jadranski konkurenci. Pred domačimi gledalci so izgubili proti neposrednemu tekmecu v boju za obstanek, črnogorskemu Mornarju, ki je tako vpisal prvo zmago v gosteh v tej sezoni.

Krka je dva kroga pred koncem rednega dela predzadnja z izkupičkom 7-17, čaka pa jo še gostovanje pri Partizanu in za konec domača preizkušnja s Cibono. Cilj je pobegniti od zadnjega mesta, ki pomeni izpad iz lige, to pa lahko doseže tudi brez zmage, če tudi Zadar, katerega so dvakrat premagali, ne uspe slaviti. Dalmatinci bodo tekmo 24. kroga igrali v sredo 1. marca doma proti Ciboni, nato jih čaka gostovanje pri Karpoš Sokolih, v zadnjem nastopu pa bodo gostili Union Olimpijo.

Izbranci trenerja Dejana Mihevca so prikazali eno najslabših predstav v sezoni. Če so imeli po prvih dvajsetih minutah kljub le 24 doseženim točkam prednost na semaforju, se je to v nadaljevanju spremenilo. Mornar je z delnim izidom 19:3 prevzel pobudo (40:32) in suvereno prišel do zmage. Krka je tretjo četrtino izgubila z 12:28, v drugem polčasu pa je prejela 53 točk.

Izid:

Krka - Mornar 63:72