Krkaši na še eni izenačeni tekmi opravili s Sixt Primorsko in se kot zadnji uvrstili v polfinale Pokala Spar

Olimpija se bo v polfinalu merila z Zlatorogom, na zaključnem turnirju v Domžalah bo na sporedu še dvoboj Hopsov in Krke. (Foto: Damjan Žibert)

Novomeški košarkarji so zadnji polfinalisti domžalskega zaključnega turnirja Pokala Spar. Tam se bodo merili s Hopsi, drugi polfinalni par pa sestavljata Zlatorog in Union Olimpija. Krka je bila tokrat praktično celo tekmo v vodstvu, malce bolj vroče je postalo le v zadnjih minutah, a je domačim uspelo obdržati nekaj točk prej zagotovljene prednosti. Novomeščani so bili tisti, ki so imeli v prvem polčasu pobudo, saj z izjemo uvodnih trenutkov niso zaostajali. V 18. minuti so prvič povedli za devet točk, v drugi polčas pa so nesli dve točki manj prednosti. Dolenjci so nov korak k zmagi naredili sredi tretje četrtine, ko so prvič pobegnili za dvomestno število točk, po treh zaporednih točkah Erjona Kastratija so pet minut pred koncem tega dela igre vodili s 47:35. Zadnjih deset minut so Primorci začeli z desetimi točkami minusa, kar jim je dajalo še upanje na preobrat. Delni izid 8:0 na začetku zadnje četrtine je tehtnico sicer že močno nagnil na stran domačinov (61:43), toda gostov to še ni odgnalo, saj so vrnili z enako mero in se slabih šest minut pred koncem približali na ulovljivih 61:53.

Toda Novomeščani so nato strnili vrste, znova pobegnili na varno razdaljo, toda ob koncu le poskrbeli za malce bolj vroč zaključek, ko so gostom dopustili dve trojki, po katerih je bila razlika minuto in deset sekund pred koncem le še pet točk (66:61). Dobre pol minute pred zadnjo sireno je bila razlika le še štiri točke (67:63), a je Kastrati zatem zadel prosti met, nato pa dobil še skok v obrambi in tekma je bila odločena. Pri domačih je bil s 15 točkami in osmimi skoki najboljši Kastrati, pri gostih pa je Duda Sanadze dosegel 18 točk, Nikola Gajić pa je sedmim točkam dodal 14 skokov.

Pokal Spar, četrtfinale, prve tekme:

Konjice ‒ Hopsi Polzela 88:84 (22:26, 39:44, 58:62)

Union Olimpija ‒ Helios Suns 87:70 (26:19, 50:38, 71:54

Rogaška ‒ Zlatorog 63:62 (20:18, 34:30, 43:50)

Sixt Primorska ‒ Krka 58:59 (18:9, 26:28, 44:40)

Druge tekme:

Helios Suns ‒ *Union Olimpija 63:68 (8:19, 31:40, 41:52)

*Hopsi Polzela ‒ Konjice 74:48 (15:19, 34:28, 61:35)

*Zlatorog ‒ Rogaška 75:70 (24:19, 37:41, 59:55)

- četrtek, 16. februarja:

*Krka ‒ Sixt Primorska 68:63 (21:14, 36:29, 53:43)

Krka: Curry 11 (1:1), Kastrati 15 (9:11), Burić 2 (0:2), Luković 5, Rojc 2, Jukić 4, Dimec 8 (4:5), Čebular 11 (7:7), Ritlop 10.

Sixt Primorska: Radulović 14 (2:4), Zupan 8, Čapin 6 (1:1), Gajić 7 (2:4), Sanadze 18, Zadnik 2, Kosi 6 (0:2), Morina 2.