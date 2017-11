Kanal A in VOYO: Pred Slovenci najtežji izpit kvalifikacij, Španci še niso pozabili polfinalne klofute iz Carigrada

Pred slovensko reprezentanco, ki je nepremagana že 16 tekem, je ena najtežjih preizkušenj v zadnjih mesecih. (Foto: Damjan Žibert)

V drugem kolu kvalifikacij za svetovno prvenstvo nas čaka ponovitev polfinala letošnjega evropskega prvenstva, ki se je za slovensko izbrano vrsto v Carigradu končalo sanjsko, z zmago nad Srbijo. Španci so po porazu z varovanci takratnega selektorja Igorja Kokoškova nato osvojili bronasto odličje, a spor Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) in Evrolige je med vsemi reprezentancami stare celine pred temi kvalifikacijami morda najbolj zarezal ravno v vrste "furije". Španci so tako kot Slovenci sicer precej rutinsko slavili na tekmi prvega kroga v Črni gori (79:66), blestel je predvsem izkušeni center Fran Vazquez z 20 točkami. Nedeljska večerna tekma bo že 19. medsebojna po osamosvojitvi Slovenije, Španci so jih dobili 13.

"Čaka nas dobra tekma, saj smo na videli, da špansko reprezentanco sestavljajo energični igralci, ki so dobili priložnost nositi dres državne reprezentance in to ni majhna stvar," je pred drugo tekmo v vlogi selektorja povedal Rado Trifunović, za katerim je uspešen debi na klopi Slovenije. "V zadnjih desetih letih so večino časa priložnost dobivali isti igralci, sedaj pa je ekipa popolnoma nova ter željna dokazovanja. Njihova igra je podobna naši, saj igrajo z veliko energije in želje. Upamo, da se bomo na koncu veselili zmage," si je še zaželel bivši pomočnik Igorja Kokoškova. Jaka Blažič dodaja, da želi Slovenija nadaljevati v ritmu, ki ga je narekovala v petek v Stožicah ob zmagi z Belorusijo. "Pred nami je druga tekma v kvalifikacijah. Začeli smo z zmago, v tem ritmu pa želimo tudi nadaljevati. Najbolj pomembno je, da se oziramo zgolj na našo igro in stopnjujemo našo pripravljenost. Želim si, da bi tekmo dobili in se veseli vrnili v klube," pravi Blažič. Saša Zagorac je pristavil: "Tekmo moramo odigrati tako kot znamo. Igrati moramo čvrsto in delovati kot prava ekipa. Ne smemo se obremenjevati s špansko igro. Smo v prednosti, saj se bolje poznamo in smo bolje uigrani kot Španci, ki prvič igrajo v takšni postavi. Imamo svoje kvalitete in želim si, da upravičimo dobre igre na evropskem prvenstvu."

