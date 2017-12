Laso se kljub porazom Reala ne vznemirja, Randolph v pogonu šele januarja?

"Njegovo okrevanje napreduje po običajnih tirnicah. Poškodba je bila hujša od tega, kar smo sprva pričakovali," je španskim kolegom pred nadaljevanjem bojev v španski ligi in Evroligi povedal trener belega baleta Pablo Laso. Španski strateg ob navdušujočih predstavah slovenskega reprezentanta Luka Dončića že lep čas ne more računati na naturaliziranega člana slovenske izbrane vrste Anthonyja Randolpha. Eden največjih junakov letošnjega EuroBasketa bo očitno še lep čas odsoten. "Na tisti tekmi z Vitorio je močno stisnil zobe, da je lahko zaigral, a šlo je za zlom. Zdaj je najpomembneje, da se pozdravi in to dobro. Nisem pa prevelik optimist, da se bo to zgodilo v dveh naslednjih tednih ali v decembru. Njegovega povratka ne vidim na obzorju. Morali smo podaljšati obdobje, v katerem bo nosil zaščitni čevelj. Menim, da bo lahko zaigral januarja," ni preveč optimističen Laso.

Anthony Randolph je navijačem na Kongresnem trgu septembra pokazal šampionsko trofejo iz Carigrada. (Foto: Damjan Žibert)

Trener Reala se je po seriji slabih predstav in porazov znašel na udaru kritik, saj je Real še zelo daleč od potrditve uvrstitve v nadaljnji del tekmovanja v Evroligi. A Laso se ne vznemirja. "Da bi zaradi petih porazov na šestih tekmah čutil napetost? To lahko čutiš šele ob koncu, ko moraš zmagati, ko je do konca še malo tekem, a zdaj jih je še dvajset. Ni trenutek za vznemirjenje, a je (trenutek) za oceno tega, kar si storil dobro, kaj slabo ... Za rast. Nato pa so nekatere reči, ki jih ne moreš spremeniti, denimo poškodbe, ki jih je potrebno sprejeti," ostaja osredotočen Laso, ki ne verjame, da je španska košarka zašla v manjšo krizo: "Veliko Evrolige je še ostalo, smo šele na tretjini tekmovanja. A jasno je, da te iz dneva v dan preizkuša. Zdaj še vedno mislim, da se lahko katera koli ekipa še vedno uvrsti v končnico. Poleg tega imamo s petimi španskimi klubi zelo konkurenčno prvenstvo, v katerem se lahko prav tako izmučiš. Veliko tekem smo izgubili v izenačenih končnicah. Nimam občutka, da je raven španskih klubov upadla, vseh pet se lahko bori in uvrsti med osem, a tako je tudi z vsemi ostalimi."