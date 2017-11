Legendarni Navarro pred derbijem z Realom polaskal Dončiću: Pri 18 počne stvari, ki jih ni niti Petrović

"Dončić igra neverjetno. Ne ve se, do kam bo prišel. Njegova prihodnost bo v ligi NBA in če bo nadaljeval s trdim delom, mislim, da mu bodo uspele velike stvari," je o Luki povedal legendarni košarkar Barcelone Juan Carlos Navarro, ki je slovenskega čudežnega dečka primerjal z jugoslovanskima velikanoma košarke. "S 17 leti v pretekli sezoni in zdaj z 18 leti počne stvari, ki jih nista niti Kukoć niti Petrović," je opozoril 'La Bomba'. Ta je dejal, da bo zadovoljen s kakršno koli zmago blaugrane na derbiju, pa če tudi zgolj za točko. Navarro meni, da Real Madrid zaradi številnih poškodb (Sergio Llull, Ognjen Kuzmić in Gustavo Ayon) ne bo v hendikepu pred pričetkom obračuna. "Obe ekipi imata širok kader in kljub poškodbam Real igra dobro tako v ligi ACB kot v evroligi," je še dodal dolgoletni španski reprezentant, ki se je reprezentančno upokojil prav na letošnjem Eurobasketu. Tam je Španija po porazu s Slovenijo v polfinalu na koncu osvojila bronasto odličje.

Recept za zmago na derbiju z Realom Navarro vidi v igri na visoke košarkarje, kjer da ima Barcelona igralce najvišje ravni. "Igrali bomo pod obroč in skušali narediti čim večjo škodo. Drugi ključ do uspeha je obramba. Zaustaviti bomo morali igralce na zunanjih položajih, ki lahko zelo hitro naredijo visok delni izid. Prav tako bomo morali nadzirati skok pod obema obročema," je pristavil Katalonec.