Liga Aba: Petrol Olimpija klonila proti favorizirani Cedeviti

Favorizirana Cedevita, ki jo vodi slovenski strokovnjak Jure Zdovc, je prišla še do pete zmage v sezoni in sedme zapovrstjo v vseh tekmovanjih ter vsaj začasno vodi na lestvici. Na drugi strani je Olimpija, ki je še vedno brez poškodovanih Jana Barbariča in Talorja Battla, vpisala peti poraz, usoden je bil konec tretje in zadnja četrtina.

Jure Zdovc (Foto: AP)

Gostitelji, ki so bili boljši v praktično vseh elementih igre, so dobili prvo četrtino za osem točk, ključen pri tem pa je bil delni izid 9:0, s katerim so si prvič na tekmi priigrali zajetnejšo prednost. Takoj po začetku druge četrtine so domači povedli že s 25:15. Toda Olimpija je zmogla zbiti razliko, imela je tudi priložnost, da se domačim približa na zgolj dve točki zaostanka, a so jo napake v napadu znova oddaljile od tekmeca, ki je v drugi polčas nesel osem točk zaloge.

Ljubljančani so se v uvodu tretje četrtine spet znašli v zaostanku desetih točk (28:38), a znova našli moč za vrnitev v igro, tako so v 26. minuti prišli na 40:38 po trojki Jana Špana. Tako kot v prvem polčasu pa je sledil nov padec, nekaj izgubljenih žog, delni izid 7:0 in posledično v 28. minuti vodstvo Cedevite z 51:40. V 30. minuti je Chris Johnson še povečal naskok domačih na 55:40.

Petrol Olimpija je morala priznati premoč Cedeviti. (Foto: Aljoša Kravanja)

V zadnjih deset minut so domači nesli 13 točk naskoka. Ko pa je Roko Leni Ukić s svojo četrto trojko v 36. minuti zadel za 66:49, je bil zmagovalec praktično odločen. Najvišjo prednost so si gostitelji priigrali prav ob koncu.

Pri domačih je bil z 18 točkami najboljši Andrija Stipanović, pri gostih pa s 13 in petimi skoki Devin Oliver.

Izid 7. kroga lige Aba:

Cedevita - Petrol Olimpija 84:60 (23:15, 36:28, 55:42)

Cedevita: Ukić 14, Johnson 9 (3:3), Katić 4, Nichols 14 (1:1), Musa 10 (0:2), Cherry 11 (2:2), Stipanović 18 (4:4).

Petrol Olimpija: Kastrati 6 (1:2), Radulović 4, Oliver 13 (0:1), Špan 7, Badžim 7 (1:1), Morgan 5 (1:1), Lorbek 8, Jurček 3, Hrovat 7 (2:4).