Pokalna prvakinja Olimpija navdušujoče ugnala tudi Budućnost v ligi ABA

Gašper Okorn je trener zmajev. (Foto: Damjan Žibert)

Košarkarji Uniona Olimpije so v nekaj dneh dosegli dve zelo pomembni zmagi. V nedeljo so v Domžalah osvojili slovenski pokal - njihovo prvo lovoriko v zadnjih treh letih in pol, zdaj pa so zabeležili še jubilejno deseto zmago v ligi Aba, s katero so se dokončno znebili vseh skrbi o obstanku v jadranski druščini. V legendarni dvorani Tivoli so premagali Budućnost, udeleženca končnice lige Aba, ki ni uspel zaustaviti naveze Nikola Janković-Brendon Jefferson, ki je skupaj dosegla 48 točk. Prvi je 24 točkam dodal 11 skokov, Jefferson pa je zadel pet trojk in tekmo končal s statističnim indeksom 25.

Izenačeno srečanje, ki ga je na domači strani zaradi kazni Gašperja Okorna vodil njegov pomočnik Luka Bassin, je epilog doživelo v zadnjih minutah. Janković je dobro minuto pred koncem po asistenci Gregorja Hrovata zadel za 77:73, isti igralec je bil nato natančen še s črte prostih metov, vse upe Črnogorcev pa je pokopal Jure Pelko, ki je v zadnjih desetih sekundah ohranil mirno roko s kazenske črte. V zadnjih treh krogih bodo Ljubljančani dvakrat gostovali, v ponedeljek, 27. februarja, pri Crveni zvezdi in v zadnjem krogu v Zadru, vmes pa se bodo v Stožicah pomerili s Cedevito.

Izidi 23. kroga:

Union Olimpija ‒ Budućnost 81:79 (23:19, 45:40, 64:62)

Mornar ‒ Mega Leks 81:89 (22:16, 44:44, 55:70)

Karpoš Sokoli ‒ Crvena zvezda 61:98 (24:23, 37:49, 49:68)

Cibona ‒ Cedevita 85:89 (25:18, 46:41, 66:67)

FMP ‒ MZT Skopje 101:82 (20:18, 44:37, 71:53)

Lestvica:

1. Crvena zvezda 23 22 1 1972:1553 45 točk

2. Cedevita 23 17 6 2044:1847 40

3. Budućnost 23 16 7 1885:1741 39

4. Partizan 22 16 7 1749:1632 38

5. Cibona 23 11 12 1837:1841 34

6. FMP 23 10 13 1795:1837 33

7. Union Olimpija 23 10 13 1829:1880 33

8. Mega Leks 23 9 14 1876:1901 32

9. Igokea 22 10 12 1648:1731 32

10. Karpoš Sokoli 23 9 14 1720:1854 32

11. MZT Skopje 23 8 15 1803:1904 31

12. Mornar 23 7 16 1778:1809 30

13. Krka 22 7 15 1579:1775 29

14. Zadar 22 7 15 1713:1923 29