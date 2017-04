Končnica se je začela: Indiana do zadnjih sekund mučila prvake, Cleveland preživel Milesov met ob zvoku sirene

James prodira proti košu na prvi tekmi z Indiano. (Foto: AP)

Obrambo naslova so košarkarji Cleveland Cavaliers v končnici začeli z neprepričljivo zmago nad Indiana Pacers. C.J. Miles je imel po izenačeni tekmi v zadnjem napadu celo priložnost, da bi poskrbel za zmago gostov, a mu z metom s precej ugodnega položaja ni uspelo pokvariti večera v enem najbolj slovenskih mest ZDA. "Zadnji met? Kdorkoli (bi lahko vrgel, op. a.), le Paul George ne," je po tekmi priznal prvi strelec prvakov LeBron James in Cleveland se je očitno odločil prav, potem ko so se Pacers v zaključku tekme vrnili po 13 točkah zaostanka v tretji četrtini. Jeff Teague je zadel celo za vodstvo (105:103) dobri tri minuti pred iztekom igralnega časa, a sta James in Kyrie Irving preprečila, da bi že na prvi tekmi letošnje končnice videli precejšnje presenečenje. Clevelandu ni prav nič pomagalo slabo izvajanje prostih metov (14/27), so pa se lahko zanesli na 32 točk svojega MVP-ja Jamesa, ki je košem dodal tudi 13 podaj in šest skokov na jubilejni 200. tekmi v končnici.

Začel sicer ni najbolje, a se nato razigral, piko na i nizu 10:0 v tretji četrtini pa je pritisnil z lepim zabijanjem, ki je dvorano dvignilo na noge. V gostujočih vrstah se je Paul George pred sobotno tekmo ponašal s povprečjem 32,8 točke in 54,8-odstotnim metom v mesecu aprilu, a so ga konjeniki uspeli precej omejiti in zadržati pri "le" 29 točkah ob metu 9/19. Stari Jamesov prijatelj Lance Stephenson je s klopi za Pacers dodal 16 točk, a je bilo to v dramatičnem večeru na vzhodu ZDA premalo za zmago. Kevin Love se je po tem, ko je prispeval prvih sedem domačih točk na tekmi, skupno ustavil pri 17 koših, Irving jih je zbral 23 points, medtem ko je bil na klopi Cavsov najbolj razigran Channing Frye (11).

Izid:

Cleveland Cavaliers ‒ Indiana Pacers 109:108 (34:29, 32:30, 26:25, 17:24)

James 32 točk, 13 podaj in 6 skokov, Irving 23 in 6 pod., Love 17; George 29, 7 pod. in 5 sk., Stephenson 16 in 7 sk.