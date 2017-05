Slatničani vrnili udarec in preprečili slavje Olimpiji, serija se seli nazaj v Tivoli

Slatničani še niso rekli zadnje v finalu državnega prvenstva. (Foto: KZS)

Košarkarji Uniona Olimpije niso izkoristili prve zaključne žogice za zmago v državnem prvenstvu. V tretji tekmi finala lige Nova KBM je Rogaška pred svojimi gledalci slavila z 82:72 in rezultat v zmagah znižala na 1:2. Ekipi igrata na tri zmage, četrta tekma bo v sredo v dvorani Tivoli, morebitna peta pa 26. maja v Rogaški Slatini. Rogaška se poteguje za prvi naslov državnega prvaka Slovenije, Olimpija pa za svojega šestnajstega, prvega po 2009. Olimpija je uvodni dve tekmi dobila dokaj srečno; najprej je v Rogaški Slatini slavila po podaljšku, nato pa v Tivoliju s trojko Brandona Jeffersona v izdihljajih tekme. Tokrat te sreče ni imela, oziroma so varovanci trenerja Damjana Novakovića pred tem naredili dovolj visoko razliko in se izognili dramatični končnici. Rogaška je imela dogajanje na parketu pred nabito polnimi tribunami vseskozi pod nadzorom. Že v osmi minuti je prvič prišla do dvomestne prednosti (19:9), ki se je v nadaljevanju sicer stopila (29:29), a ne za dolgo, saj so domači na začetku drugega polčasa znova vodili z 51:40.

Gostitelji so ob bučni podpori s tribun vprašanje zmagovalca rešili v zaključku tretje četrtine, ko so prišli do rekordnih 18 točk naskoka. Te prednosti zeleno-beli niso več uspeli znižati, tako da je bil zmagovalec znan že dobrih pet minut pred koncem (74:61). Pri domačih so imeli štirje igralci dvomestno število točk - Leon Šantelj 17 točk, met iz igre 7:10, Taylor Johns 16 točk, 9 skokov, Tadej Ferme 16 točk, 5 podaj, 4 skoke, Darwin Davis 14 točk, 9 podaj, v vrstah zmajev pa sta največ točk dosegla Devin Oliver 15 točk, 7 skokov in Jefferson 13 točk, 5 skokov.

Izid tretje tekme finala lige Nova KBM:

Rogaška ‒ Union Olimpija 82:72 (26:19, 46:40, 66:50)

Rogaška: Ferme 16 (3:3), Johns 16 (6:8), Đuranović 7 (1:2), Fon 8 (1:2), Šantelj 17 (1:2), Davis 14, Drobnjak 4 (1:4).

Olimpija: Barbarič 2 (0:2), Oliver 15 (2:3), Bubnić 4 (1:2), Mulalić 6, Pelko 9, Milošević 4, Janković 8 (2:5), Jefferson 13 (2:2), Hrovat 11 (5:5).