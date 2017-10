FOTO: Liga prvakov ostaja zakleta za rožnato Olimpijo: v Stožicah prepričljivo boljši nemški Bayreuth

Bayreuth na drugi strani s tremi zmagami zaseda prvo mesto po nepopolnem tretjem krogu. V naslednjem krogu zmaje 31. oktobra čaka španski Movistar Estudiantes. Ljubljanski košarkarji so v Stožicah odigrali tretjo od osmih tekem v 15 dneh, na prvi domači evropski tekmi pa so nastopili v roza dresih, ki imajo posebno sporočilo - namenjeni so ozaveščanju o problematiki raka dojk in podpori združenju Europa Donna Slovenija.

Olimpija je proti lanskemu četrtfinalistu lige prvakov vknjižila tretji poraz v omenjenem evropskem tekmovanju. Najprej so izgubili proti Strasbourgu z 69:83, zatem proti Banvitu s 83:87, zdaj pa še proti Bayreuthu, ki tako po treh tekmah ostaja neporažen. Ljubljančani so večino tekme lovili bavarske igralce, ki so imeli v svojih vrstah izjemno razpoloženega Gaba Yorka, ta pa je predvsem v prvem polčasu domačim povzročal silne težave, saj nikakor niso našli načina, kako Američana ustaviti. Na koncu je bil s 25 točkami točkami prvi strelec, 19 jih je dal v prvem polčasu, zadel pa je sedem trojk.

Bayreuth je sredi prve četrtine vodili za 10 točk, a so izbranci Gašperja Okorna v zaključku zaigrali nekoliko bolje in prvo četrtino izgubili z 20:26. Drugih 10 minut so Nemci odprli z delnim izidom 9:0, Okorn pa je moral vzeti minuto odmora. Po njej je Olimpija kazala lepšo podobo, toda hitro so spet sledile črne minute. Dobri dve minuti in pol pred koncem četrtine je semafor v Stožicah kazal 30:45, a so Ljubljančani spet našli novih moči, z boljšo igro so na veliki odmor šli z zaostankom desetih točk (40:50).

Drugi polčas je Olimpija začela veliko bolje. Zapravila je manj žog, unovčila svoje priložnosti in počasi topila prednost tekmecev. Na odmor je šla z zaostankom osmih točk, zaostajala pa je tudi že za pet točk. Ko so domači na začetku zadnje četrtine zaostanek spet stopili za tri točke, so z dvema osebnima napakama Nemci spet pobegnili na +9, zatem so zadeli še trojko s precej sreče in Olimpija je spet zaostajala za 12 točk. Slabe tri minute do konca je prednost Bayreutha narasla na 88:70 in vprašanj o zmagovalcu ni več bilo. Devin Oliver je bil najboljši Olimpijin posameznik, z 20 točkami in 10 skoki je dosegel dvojni dvojček.

Liga prvakov, 3. krog, skupina C:

Petrol Olimpija - Bayreuth 77:90 (20:26, 20:24, 20:18, 17:22)