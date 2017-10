Ljubljančani po hudem boju strli odpor Igokee za uvodno zmago v ligi ABA

Košarkarji Petrol Olimpije so se dolgo mučili z žilavimi gosti iz Aleksandrovca, ki navkljub visokemu zaostanku po treh četrtinah (62:53) niso vrgli puške v koruzo in se z odlično predstavo neustavljivega Desmonda Washingtona (33 točk) dokopali do podaljška, v katerem pa so bili spretnejši in nekoliko tudi srečnejši varovanci trenerja Gašperja Okorna.





Kapetan košarkarjev Petrol Olimpije Gregor Hrovat je odigral eno od ključnih vlog pri uvodni zmagi svojega moštva v regionalni ligi ABA. (Foto: Damjan Žibert)

Že sam začetek obračuna uvodnega kroga nove sezone v regionalni ligi ABA je napovedoval zelo izenačen boj pred žalostno praznimi tribunami dvorane v Stožicah, ki so videle številne atraktivne poteze na obeh straneh, a tudi veliko število napak, ki bi domače moštvo skoraj stale uvodnega para točk. Zmaji so v 15. minuti tekme prvič na srečanju povedli z občutnejšo razliko (27:19), a kaj, ko je bil na drugi strani nezgrešljiv že omenjeni Washington, proti kateremu niti Jan Špan niti Talor Battle nista našla pravega odgovora v obrambi. Ameriški organizator igre Igokee je vsakič, ko bi Ljubljančani ušli na nekoliko varnejšo razliko 6 do 10 točk, bodisi z uspešnim metom z razdalje ali pa učinkovitim prodorom pod domači obroč vrnil srečanje na izhodiščno točko (27:27 v 17. minuti).



Na veliki odmor je Petrol Olimpija vseeno šla s prednostjo štirih točk (39:35). V nadaljevanje je Olimpija vstopila še bolj agresivno in napadalno v obrambi, kar je vseskozi potrjeval tudi glavni semafor pod stropom stoženske lepotice (po trojki Dražena Bubnića 59:51 v predzadnji minuti 3. četrtine). V zadnjih 10 minut dvoboja so zmaji vstopili z lepo prednostjo devetih točk (62:53), toda, kot se je izkazalo po preteku rednega dela srečanja, ne dovolj visoko za mirnejšo končnico in posledično zmago. Washington, Radivojević in Milošević so brezkompromisno polnili ljubljanski koš, v prvi minuti podaljška so gosti povedli že za štiri točke (83:87), takrat pa je na sceno stopil ljubljanski dvojec Battle - Morgan za vodstvo 92:89 minuto pred koncem. Gostom so počasi pošle moči, kar so srčni domači košarkarji znali izkoristiti za minimalno, a zasluženo zmago pred zahtevnim gostovanjem v okviru 2. kroga pri zagrebški Ciboni.



Liga ABA, 1. krog, izid:

Petrol Olimpija - Igokea 95:93 (21:13, 18:22, 23:18, 21:30, 12:10)