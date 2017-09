Ljubljančani premagali Novomeščane in vrnili superpokal v svoje vitrine

Košarkarji Petrola Olimpije so osvojili superpokal. (Foto: Damjan Žibert)

V obeh moštvih je prišlo do precejšnjih kadrovskih sprememb pred začetkom sezone, v ljubljanskem moštvu so novinci Erjon Kastrati, Bojan Radulović, Jan Špan, Roko Badžim, Jordan Morgan in Taylor Battle. V Novo mesto so se vrnili Domen Bratož, Maj Kovačević, Dalibor Đapa Žiga Fifolt in Tim Osolnik, novinca sta tudi Marko Jošilo in Đorđe Lelić.

Novomeščani so osvojili superpokal v minuli sezoni, prvo lovoriko v novi pa gre v ljubljanske vitrine. Ljubljančani so bili tokrat boljši tekmec in zmagali s 94:76. Za Ljubljančane je to osmi tovrstni naslov in tretji v letu 2017, potem ko so v minuli sezoni osvojili državno prvenstvo in pokal Spar. Najboljša strelca pri Petrol Olimpiji sta bila Talor Ryan Battle z 19 točkami in Roko Badžim, ki jih je zbral 15, za Krko pa je največ točk dosegel Domen Bratož (24).

Izid:

Petrol Olimpija - Krka 94:76