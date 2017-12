VIDEO: Ljubljanski derbi pripadel Ilirijanom: v Stožicah padel (bledi) prvak

Za Ilirijo je bila to peta zmaga, prva po treh porazih, s katero so se izbranci Saše Dončića pomaknili proti sredini razpredelnice, za Gašperja Okorna in druščino pa drugi zaporedni poraz, peti v ligi Nova KBM.

Za Petrol Olimpijo je bil to pravzaprav drugi poraz v 24 urah, saj je v četrtek izgubila tudi pokalno tekmo v Domžalah. Hkrati je nastopila brez Domna Lorbka in Igorja Tratnika, ki nista imela pravice nastopa, saj nista bila člana kluba na začetku oktobra, ko je bil na sporedu prvi krog. Gostitelji so bili boljši le v prvi četrtini, v kateri so zadeli sedem od osmih metov izza polkroga. Gostje so jih ujeli in prehiteli z delnim izidom 16:0, tekmo pa so v svoj prid odločili v zadnjih desetih minutah, ko so imeli na parketu več razpoloženih, predvsem pa motiviranih posameznikov. "Pokazali smo pravi karakter, kontrolirali potek tekme in bili boljši nasprotnik. Čestitam mojim fantom za zasluženo zmago," je po zmagoslavju v Stožicah povedal trener Ilirije Saša Dončić.





Gašperju Okornu se, po nekaterih zanesljivih informacijah, že nekaj časa trese trenerski stolček. Verjetno bo po porazu v mestnem derbiju le-ta še bolj nemiren ... (Foto: Aljoša Kravanja)

Prvi strelec Ilirije, ki je dobila skok z 42:31 in zadela 17 trojk, je bil Žan Mark Šiško z 19 točkami, 7 skoki in prav toliko podajami. Štirinajst točk je dodal Luka Vončina (9 skokov), dvanajst Tiso Cvetković, deset pa Haris Čučović. Pri domačih je največ točk zbral Gregor Hrovat (19).

Izid:

Petrol Olimpija - Ilirija 81:86 (31:21, 47:45, 61:66)