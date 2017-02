Los Angeles Lakers na pota stare slave z nasveti legendarnega Johnsona

Z njegovo pomočjo želijo vodilni kalifornijskemu klubu spet vrniti del nekdanje slave, ko je v časih Earvina Magica Johnsona veljal za eno najboljših ekip na svetu in presegel zgolj košarkarske okvire. "Vsakdo ve, kako rad imam ta klub. Naredil bom vse, da si ekipa spet pribori mesto med najboljšimi v NBA," je dejal zdaj 57-letni nekdanji kralj košarkarskih igrišč v Los Angelesu. Predsednica kluba Jeanie Buss je poudarila, da bo izkušeni košarkar v veliko pomoč na vseh področjih dela v klubu. "Navdušeni smo in počaščeni, da se bo Magic s svojim znanjem in poznavanjem košarke spet vključil v naš klub. Veselim se sodelovanja," je dejala solatnica in predsednica jezernikov. Za ekipo Lakers je Magic igral med letoma 1979 in 1991 ter za krajši čas še leta 1996. Novembra 1991 je kariero sicer uradno končal, potem ko je razkril, da je okužen z virusom HIV, pozneje pa se je še vrnil na igrišča. Leta 1992 je z ameriško sanjsko reprezentanco osvojil zlato na olimpijskih igrah v Barceloni, leta 1996 pa je odigral še 32 tekem za jezernike. Z njimi je skupno osvojil pet naslovov prvaka v NBA.





Earvin Magic Johnson (Foto: Reuters)

V zadnjem času losangeleški ekipi ne gre vse po načrtih. Od leta 2013 je brez uvrstitve v končnico, za zadnje ponižanje pa so pred dnevi poskrbeli košarkarji Dallasa, ki so tekmece premagali s 122:73 in jim zadali najvišji poraz v zgodovini kluba.