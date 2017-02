VIDEO: Lovorike se še naprej lepijo na mladega Dončića, z Realom do pokalnega naslova

Pokalnega naslova so se v nedeljo razveselili še številni drugi slovenski košarkarji. Reprezentanta Gašper Vidmar in Edo Murić sta z Banvitom osvojila pokal Turčije. V finalu so košarkarji iz Bandirma, ki jih vodi slovenski trener Sašo Filipovski, s 75:66 premagali Anadolu Efes Istanbul. Z dvojnim dvojčkom, enajstimi točkami in enajstimi skoki se je izkazal Vidmar, Murić je k zmagi prispeval dve točki in skok. Za Banvit je bila to prva lovorika, do nje pa so prišli po zmagah nad Bešiktašem v četrtfinalu in Galatasarayem v polfinalu, v finalu pa so bili boljši še od Anadolu Efesa. Pokal je z milansko Olimpio dvignil tudi Zoran Dragić, ki je pomagal ugnati Sassari (84:74).