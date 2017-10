VIDEO: In vendar se vrti: tekme pod okriljem KZS se bodo končno odigrale, začetek konec tedna

Maja letos je izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije sprejel sklep o višini sodniških stroškov, ki je med drugim znižal višino potnih stroškov za poti sodnikov na tekme pod okriljem KZS.

KZS je lani decembra na predlog klubov sprožila akcijo, kako klubom omogočiti nižje plačilo stroškov, hkrati pa še vedno zagotoviti dobro in pošteno plačano sojenje. Zato je izvršni odbor KZS po delnih usklajevanjih junija letos prejel sklep o znižanju potnih stroškov iz 0,32 evra na 0,18 evra za kilometer. Sodniška organizacija tega sklepa ne sprejema in zavrača sojenje v vseh tekmovanjih pod okriljem KZS. Prvi krog je bil tako prisilno odložen.

Takšen sklep je bil sprejet na podlagi enotnega predloga združenj vseh slovenskih klubov in je predstavljal izhodišče za nadaljnje pogovore med klubi in sodniki o sistemski rešitvi vprašanja višine sodniških stroškov. Sredi septembrskega evropskega prvenstva na Finskem in v Turčiji so se razmere zaostrile, saj sodniki niso bili pripravljeni soditi tekem pod novimi pogoji. KZS je v preteklem tednu organizirala sestanek, ki se ga je udeležilo okoli sto sodnikov. Tudi na omenjenem srečanju do dogovora o višini potnih stroškov ni prišlo. Po današnjem korespondenčnem sestanku, ki ga je sklical predsednik KZS Matej Erjavec pa je prišlo vsaj do premikov v smeri začetka tekmovanj v članski konkurenci. "Ocenjujem, da se morajo pogovoriti predvsem klubi in sodniki. KZS je tu, da spremlja in ocenjuje, ne pa da vodi in usmerja," pravi predsednik Erjavec.





Matej Erjavec in Igor Kokoškov. Namesto, da bi se prvi mož KZS sedaj ukvarjal zgolj z naslednikom Kokoškova na mestu selektorja, njegovo pozornost bremeni spor sodnikov in klubov. (Foto: Damjan Žibert)

Tako bo ta konec tedna končno v prvem planu košarka, manj pa, vsaj začasno, spor v pisarnah. Uvodne tekme nove sezone so bile na sporedu za minuli konec tedna.

Srž težave je 14 centov, za kolikor je izvršni odbor KZS znižal obračun kilometrine za sodnike. Ti so namreč do zdaj za prevoze na tekme dobili po 32 centov na prevoženi kilometer, po junijskem sklepu izvršnega odbora pa le še 18 centov na kilometer.

Prva že v petek, in sicer med državnim prvakom Petrol Olimpijo in novincem v ligi Nova KBM Ilirijo. Preostale so bile predvidene za soboto. Odložene so bile tudi štiri tekme 1. SKL za ženske, šest tekem 2. SKL ter devet tekem 2. kroga pokala Spar, ki bi morale biti na sporedu 3. in 4. oktobra. Novi termin začetka je ta konec tedna. Tokrat zares.