VIDEO: Tudi 51 točk Westbrooka ni bilo dovolj za zmago

Omenjena tri domača moštva so v celoti izkoristila prednost domače dvorane ter slavila še drugič v uvodnem krogu končnice. V naslednji krog bo napredovala ekipa, ki bo prva dosegla štiri zmage. Obračun v Washingtonu so zaznamovale številne osebne napake, težko tekmo pa so dobili domačini iz prestolnice, ki so zmagali tudi na krilih Bradleyja Beala, ki je 16 od skupno 31 točk dal v zadnji četrtini. Ekipa Golden State Warriors je tudi ob odsotnosti poškodovanega prvega strelca Kevina Duranta z razliko kar 29 točk brez vsakršnih težav premagala goste iz Portlanda. Stephen Curry je tekmo, na kateri so lahko večjo minutažo dobili rezervisti, v vrstah bojevnikov končal z 19 točkami, JaVale McGee pa je s klopi dal 15 točk. Tekma v Houstonu je pripadla domačim raketam, ki jim je uspelo nadoknaditi zaostanek za vodstvo z 2:0 v zmagah proti gromu iz Oklahome.





James Harden (Foto: Reuters)

Medtem ko so gostje vse svoje karte stavili na rekorderja Russella Westbrooka, pa so se domači zatekli h kolektivni igri, ki jim je na koncu prinesla tudi zmago. Prvi igralec Houstona je bil James Harden s 35 točkami. Westbrooku, ki se je že v rednem delu sezone vpisal v zgodovino lige NBA po rekordnem številu 42 trojnih dvojčkov v eni sezoni, je v zadnji četrtini nekoliko zmanjkalo goriva in je iz igre metal le 4:18. Westbrook, ki se je očitno letos odločil postavljati vedno nove mejnike, se je sicer na tekmi z 51 točkami vpisal v zgodovino franšize, saj toliko točk v končnici pred njim še ni dosegel nihče izmed nekdanjih članov ekipe. V statistiko je dodal še 13 asistenc in deset skokov, kar je njegov šesti trojni dvojček v končnicah.



Izidi, končnica, 1. krog:

- Vzhod:

Washington Wizards - Atlanta Hawks 109:101

(Washington je povedel z 2:0 v zmagah)



- Zahod:

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 115:111

(Houston je povedel z 2:0 v zmagah)

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 110:81

(Golden State je povedel z 2:0 v zmagah)