Madridski Real prekinil niz porazov, k zmagi kraljevega kluba prispevala tudi Randolph in Dončić

Košarkarji madridskega Reala uvodnih februarskih tekem niso zapuščali z nasmehi na obrazih. Po dveh tesnih porazih v evroligi, proti moskovskemu CSKA (93:87) in grškemu Olympiakosu (79:80) so tudi v domačem prvenstvu izgubili točke proti MoraBanc Andorri (89:87).

Kraljevi klub je v začetku februarja doživel poraz na gostovanju pri moskovskem CSKA. (Foto: AP)

Tokrat pa se je kraljevemu klubu le nasmehnila sreča, saj so v 20. krogu španskega prvenstva z visoko prednostjo ugnali Tenerife (89:76). Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v slabih 23 minutah, kolikor jih je preživel na parketu vknjižil enajst točk in zbral tri asistence ter štiri skoke. Nekaj več minut si je prislužil Anthony Randolph, ki je dosegel osem točk ter nanizal enajst skokov in tri asistence.