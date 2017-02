'Magic' Johnson hitro napredoval, pri jezernikih zdaj že v vlogi športnega direktorja

Magic Johnson. (Foto: Reuters)

Predsednica kluba Jeanie Buss je pred tremi tedni, ko so Earvina Johnsona povabili k sodelovanju kot svetovalca, dejala, da se bo s svojim znanjem in poznavanjem košarke odlično vključil v klub. Zdaj se je zaupanje še povečalo, saj je v kadrovski rošadi v vodstvu kluba v torek brez službe ostal direktor kluba Mitch Kupchak, predsednica jezernikov in delna lastnica Bussova pa je odpustila tudi svojega brata Jima Bussa, ki je bil doslej podpredsednik za košarkarske operacije v klubu. Po novem bo "Magic"Jonson, ki je kot igralec z jezerniki zbral pet naslovov prvaka v zvezdniških osemdesetih, vodja košarkarskega dela kluba, neposredno odgovoren predsednici Bussovi. "Danes sem izvedla vrsto ukrepov, za katere verjamem, da bodo ekipo Lakers spravile nazaj tja, kjer je že bila in kjer bi jo želel videti Jerry Buss. Zamenjava je takojšnja, Earvin Johnson pa bo odgovoren za vodenje košarkarskih operacij in bo moj neposredni podrejeni," je sporočila predsednica, hčerka nekdanjega lastnika ekipe Jerryja Bussa.

Za ekipo Lakers je Magic igral med letoma 1979 in 1991 ter za krajši čas še leta 1996. Novembra 1991 je kariero sicer uradno končal, potem ko je razkril, da je okužen z virusom HIV, pozneje pa se je še vrnil na igrišča. Leta 1992 je z ameriško sanjsko reprezentanco osvojil zlato na olimpijskih igrah v Barceloni, leta 1996 pa je odigral še 32 tekem za jezernike. V zadnjem času losangeleški ekipi ne gre vse po načrtih. Od leta 2013 je brez uvrstitve v končnico, za zadnje ponižanje pa so pred mesecem poskrbeli košarkarji Dallasa, ki so tekmece premagali s 122:73 in jim zadali najvišji poraz v zgodovini kluba.