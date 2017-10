VIDEO: Mestni derbi pripadel LA Clippers

Blake Griffin je dosegel 29 točk, DeAndre Jordan pa je k zmagi dodal 14 točk in 24 skokov. Izkazal se je tudi Lou Williams z 12 točkami, Clippers pa so uspešno odigrali prvo tekmo brez zvezdnika Chrisa Paula, ki je po šestih sezonah poleti izsilil prodajo k Houstonu.

Draymond Green, zvezdnik prvakov košarkarske lige NBA Golden State Warriors, ni utrpel hujše poškodbe na uvodni tekmi nove sezone proti Houstonu. Iz njegovega moštva so po podrobnejših zdravniških pregledih namreč sporočili, da levo koleno ni huje poškodovano.

Vse oči so bile pred dvobojem uprte v Lonza Balla, novinca v vrstah jezernikov, ki je bil drugi izbor na slovitem naboru NBA. Ball tokrat ni upravičil visokih pričakovanj. Dosegel je tri točke, štiri podaje in devet skokov v 29 minutah, čeprav je s tribun zanj bučno navijalo približno 40 prijateljev in članov družine. "Odpihnili so nas, sam nisem dobro igral. Dobro je bilo za začetek, ampak mene zanimajo le zmage, danes pa smo izgubili. Moramo se sestaviti in nadaljevati v boljšem ritmu," je po tekmi dejal novinec, od katerega vsi pričakujejo, da bo že to sezono poživil in prerodil LA Lakers. A 19-letnik je sezono začel živčno in s številnimi napakami, ki pa niso nič nenavadnega za najstnika pod pritiskom, ki na plečih nosi težo 16-kratnih prvakov lige NBA.





Los Angeles Clippers so se veselili zmage proti mestnemu rivalu. (Foto: AP)

Prvi strelec jezernikov je bil Brook Lopez z 20 točkami, Jordan Clarkson jih je dodal 18. "Nisem zadovoljen s tem, kar smo danes ponudili domačim navijačem," je po tekmi priznal domači trener Luke Walton. Na preostalih tekmah so košarkarji Oklahoma City Thunder doma s 105:84 premagali New York Knicks, novi okrepitvi Paul George in Carmelo Anthony pa sta združila moči z Russellom Westbrookom, skupaj je trojica dosegla kar 71 točk za zmago. "Vsi igramo drug za drugega. Vsem nam je vseeno, kdo zadane, da le zadane. Uživali bomo v družbi drug drugega in to je najpomembnejše," je po temi dejal George. Westbrook je že začel zbirati trojne dvojčke; tokrat je dosegel 21 točk, 16 podaj in deset skokov, George je končal pri 28 točkah, Anthony pa pri 22. Pri gostih se je z 31 koši najbolj izkazal Kristaps Porzingis, ki je temu dosežku dodal še 12 skokov.

Pred domačimi navijači so zmago slavili tudi Toronto Raptors, ki so s 117:100 ugnali Chicago Bulls. Jonas Valanciunas je dosegel 23 točk in 15 skokov, C.J. Miles jih je k zmagi dodal 22.

Izidi:

Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 92:108

Toronto Raptors - Chicago Bulls 117:100

Oklahoma City Thunder - New York Knicks 105:84