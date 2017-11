VIDEO: Miami kljub 19 točkam Dragića nemočen na gostovanju pri aktualnih prvakih lige NBA

Dragić v boju s Klayom Thompsonom. (Foto: AP)

Goran Dragić je bil drugi strelec Miamija. Rezervist James Johnson je vpisal 21 točk, devet skokov in šest podaj.Pri Golden Statu je Kevin Durant vknjižil 21 točk, osem skokov in šest podaj.

Dragić in preostali branilci so tokrat odlično zaustavili oba superstrelca Golden Statea. Stephen Curry je iz igre metal 5-19, Klay Thompson pa 5-15. Curry je vknjižil 16 točk, Thompson pa 13. "Igrali smo dobro obrambo, tudi oni so igrali dobro v obrambi. Bili so boljši. Konec zgodbe. Definitivno smo napravili dobro delo v obrambi. V gosteh imaš možnosti za zmago, če igraš takšno obrambo, toda naš napad ima včasih še nekaj težav. Je, kar je. To je bila druga zaporedna tekma za nas v dveh dneh, to seveda ni izgovor, a bili smo malce utrujeni," je po tekmi razlagal Dragić. Ta v drugem polčasu ni mogel računati na pomoč prvega centra ekipe Hassana Whitesidea, ki se vrača po poškodbi in ima zaenkrat še omejeno število minut na parketu.

Miami je na uvodnih desetih tekmah zbral štiri zmage in šest porazov, v gosteh pa ostaja pri zelo skromni statistiki (1-3). Na drugi strani so po neprepričljivem začetku sezone košarkarji Golden Statea nanizali še četrto zaporedno ligaško zmago. "Mislim, da je to bila to naša najboljša obrambna predstava v tej sezoni. Zadržali smo jih pri 80 točkah. To so tekme, na kateri moraš počasi mleti nasprotnika, nič ni podarjenega," je po osmi zmagi sezone razlagal trener Golden Statea Steve Kerr.

Odlično formo še naprej kaže zasedba Bostona. Ta je nanizala še deveto zaporedno ligaško zmago, s čimer Kelti ostajajo na vrhu lige NBA. Tokrat so s 110:107 slavili na gostovanju v Atlanti. Blestel je organizator igre Kyrie Irving, ki je Sokolom nasul 35 točk v 37 minutah igre. Atlanta sicer poleg Sacramenta edina ostaja brez zmage na domačem parketu (0-4). Brooklyn Nets so bili z 98:92 boljši od Phoenix Suns.

Izidi:

Golden State Warriors - Miami Heat 97:80

(Goran Dragić: 19 točk, 3 skoki, 4 podaje v 31 minutah za Miami)

Atlanta Hawks - Boston Celtics 107:110

Phoenix Suns - Brooklyn Nets 92:98