VIDEO: Miami komaj ušel katastrofi, Dragić ob porazu vročice vknjižil 11 točk, a v slogu Dončića poskrbel za podajo tekme

Dragić in njegovi soigralci so veliko imeli za povedati čez delo sodnikov. (Foto: AP)

Pri Miamiju je bil z 19 točkami najbolj razpoložen Josh Richardson, dve manj je dosegel center Hassan Whiteside. Pri razigranem Brooklynu pa je kar sedem košarkarjev vpisalo dvomestno število košev, z 21 točkami pa je bil najbolj učinkovit Joe Harris. "Brez besed sem," je zaostanek prek 30 točk na domači tekmi pokomentiral trener Miamija Erik Spoelstra, v zadnjih letih redni gost slovenske prestolnice. "Borili se bomo še naprej in kopali, dokler stvari ne rešimo. To vam lahko zagotovim. Težko je bilo prepoznati isto ekipo s pretekle tekme. Včasih tekmujemo na zelo visoki ravni, nato pa imamo takšne, nerazložljive tekme," je na novinarski konferenci razočarano dodal dolgoletni trener Miamija. "Še preden se dotaknemo naše igre, je treba pohvaliti košarkarje Brooklyna, igrali so zelo trdo, tekmovali so na povsem drugačni ravni kot mi. Zares so si zaslužili zmago na današnji tekmi," je še izpostavil Spoelstra.

Končni izid sicer ne kaže realne slike. Zmaga Brooklyna bi bila lahko še precej izdatnejša, saj so gostje po treh četrtinah vodili že s 95:60, v zadnjem delu pa je Miami poraz vsaj ublažil. Še več, gostitelji so na tekmi sicer povedli z 18:8, njihov največji zaostanek pa je bil -38. Vsekakor bodo morali Dragič in soigralci poraz hitro pozabiti, saj jih že danes čaka gostovanje v Orlandu.

Ob porazu je Vročici lahko v tolažbo tale poteza Gorana Dragića, ki se je v slogu Luke Dončića izkazal s podajo med nogama.

Nepričakovan poraz prvakov

Charlotte Hornets, ki jih je vodil Dwight Howard z 29 točkami, so šokirali prvake lige NBA Golden State Warriors. Na gostovanju v Oaklandu so namreč zmagali s 111:100. Howard, ki je zbral tudi 12 skokov in sedem podaj, je bil le eden od šestih gostujočih košarkarjev, ki so dosegli vsaj deset točk. Sršeni so sicer prišli šele do tretje gostujoče zmage to sezono. "Res so nas ukanili. Nadigrali so nas v vseh prvinah igre," je po tekmi z glavo zmajeval trener prvakov Steve Kerr. Kevin Durant je dosegel 27 točk za Golden State, Klay Thompson, ki je igral svojo 500. tekmo v ligi NBA, pa jih je dodal 24.

Draymond Green je imel dokaj slab strelski večer, saj je dosegel le osem točk, a je vseeno med soigralce razdelil 16 podaj in zbral 11 skokov. Odločila je klop, saj so rezervisti sršenov nadigrali klop bojevnikov z 39:27. Dobra novica večera za Golden State je, da naj bi se izvrstni Stephen Curry na parket vrnil že danes proti Memphis Grizzlies. "Rad bi vam rekel, da bo najverjetneje igral. Danes sem govoril z njim in povedal mi je, da se počuti dobro," je dejal Kerr. Durant je dodal, da bojevniki niso ista ekipa brez Curryja, ki je zaradi zvina gležnja izpustil 11 tekem. "Prepričan sem, da bomo pokazali drugačno sliko, ko se vrne Curry. O tem sploh ne dvomim," je pojasnil Durant.

Izidi:

Miami Heat - Brooklyn Nets 87:111

(Goran Dragić 11 točk, pet podaj, štirje skoki za Miami)

Washington Wizards - Houston Rockets 121:103

Toronto Raptors - Atlanta Hawks 111:98

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 120:128

Chicago Bulls - Indiana Pacers 119:107

Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks 95:97

Sacramento Kings - Phoenix Suns 101:111

Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 106:121

Golden State Warriors - Charlotte Hornets 100:111