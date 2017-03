Miami koraka proti končnici

Derrick Williams (Foto: AP)

Prvi strelec Miamija je bil Goran Dragić, ki se je spogledoval s trojnim dvojčkom. Tekmo je končal pri 20 točkah, devetih podajah in sedmih skokih.



Pri New York Knicks je priložnost za igro dobil Saša Vujačić in jo dobro izkoristil. V dveh minutah na parketu je dosegel pet točk.



Miami bo naslednjo tekmo igral čez dva dni, in to znova proti New Yorku, le da tokrat na domačem parketu.



Izidi:

New York Knicks - Miami Heat 88:105

Philadelphia 76-ers - Atlanta Hawks 92:99

Orlando Magic - Oklahoma City Thunder 106:114 podaljšek

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 100:103

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 106:110

Memphis Grizzlies - Indiana Pacers 110:97

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 121:118

San Antonio Spurs - Golden State Warriors 98:110

LA Clippers - Washington Wizards 133:124

Sacramento Kings - Utah Jazz 82:112