VIDEO: Miami naredil nov korak proti končnici

V dresu Miamija je bil najbolj učinkovit Hassan Whiteside s 23 točkami in 14 skoki. Na nasprotni strani je še točko več dosegel Marquese Chriss. A bolj pomembna od učinka posameznikov je zmaga. Miami se je z uspehom utrdil na osmem mestu v vzhodni konferenci in naredil nov korak proti končnici. Zmago za Miamijem zaostaja Detroit z Benom Udrihom. Detroit je gostoval pri Brooklyn Nets in izgubil tesno z 98:96, Udrih pa vnovič ni dobil priložnosti za igro. Kar 24 točk je za Detroit dosegel Tobias Harris, na nasprotni strani jih je 29 dosegel Brook Lopez. Igralca sta bila tudi osrednja lika končnice, ko je Detroit Brooklyn že ujel, pa čeprav v zadnjem delu ni povedel. Nazadnje je dve sekundi pred koncem izenačil Harris in vse je dišalo po podaljšku, Lopez pa je s sireno vendarle zadel za zmago gostiteljev. Enako število zmag kot Miami ima sedmouvrščeni Milwaukee, zmago več Indiana.





Goran Dragić (Foto: AP)

Tesno je bilo tudi v Torontu, kjer so gostitelji ugnali Chicago šele po podaljšku s 122:120. Prvi igralec tekme je bil DeMar DeRozan, ki je dosegel kar 42 točk, ob tem tudi koš za 113:113, ki je Kanadčanom, ti so v zadnjem delu zaostajali 15 točk, prinesel podaljšek. Golden State Warriors so pokazali, da so se privadili na življenje brez poškodovanega Kevina Duranta in v gosteh pri Dallas Mavericks zmagali s 112:87, kar je bila njihova peta zaporedna zmaga. Klay Thompson in Stephen Curry sta bila prva zvezdnika vodilnega moštva zahodne konference. Durant je sicer z ekipo pripotoval v Teksas, vendar se še nekaj časa ne bo vrnil na parket. Thompson je k zmagi prispeval 23 točk, Curry pa je dodal 17 točk in devet podaj. "Ko igraš tekme v gosteh je najpomembnejša dobra igra v obrambi in mislim, da so moji fantje danes to odlično opravili," je po tekmi zadovoljno dejal trener bojevnikov Steve Kerr in dodal: "Če bomo ohranili obrambno igro na dovolj visoki ravni, se bomo vedno znašli v priložnosti za zmago." Na parketu NBA sta se še šestič na nasprotnih bregovih pomerila brata Curry in vnovič je bil boljši Steph, njegov starejši brat Seth, ki to sezono sicer blesti pri teličkih, po tekmi ni bil zadovoljen, saj je končal pri desetih točkah; zadel je le štiri poskuse od 12 metov na koš.





Stephen Curry (Foto: AP)

"Že samo zavedanje, da se bova pomerila na parketu NBA, je neverjeten občutek. Snidenje z bratom, s katerim se boriš že vse od mladih nog, je vseeno čudovito," je po tekmi dejal Steph Curry: "Zelo ga občudujem, kaj je naredil tu v Dallasu, ko je dvignil svojo igro še na višjo raven in mi pokazal, kdo je." New Orleans Pelicans so s 95:82 premagali Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves so doma klonili proti San Antonio Spurs s 93:100, Portland Trail Blazers pa z 90:93 proti Milwaukee Bucks. Mestni derbi med losangeleškima ekipama Lakers in Clippers pa so gladko s 133:109 dobili slednji, ki so na zadnjih 19 medsebojnih tekmah zmagali kar 17-krat. Chris Paul je k zmagi prispeval 27 točk, Clippers pa so vodili ob polčasu že za 30, kar osem košarkarjev je doseglo vsaj deset točk, med njimi tudi J.J. Redick, ki jih je zbral 24.



Izidi:

Miami Heat - Phoenix Suns 112:97

Brooklyn Nets - Detroit Pistons 98:96

(Beno Udrih v dresu Detroita ni dobil priložnosti)

Toronto Raptors - Chicago Bulls 122:120 (podaljšek)

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 95:82

Dallas Mavericks - Golden State Warriors 87:112

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 93:100

Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks 90:93

Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 109:133