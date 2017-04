Miami ostaja živ v boju za končnico: vročica v podaljšku strla prvake konjenike, Dragić zbral 15 točk

Dragić je ob zmagi nad Clevelandom vknjižil 15 točk, 5 skokov in 6 podaj. (Foto: AP)

Goran Dragić je tokrat za Heat odigral 40 minut in v tem času dosegel 15 točk, šest podaj in pet skokov, s 24 točkami je bil prvi strelec ekipe Tyler Johnson. Miami s 40 zmagi in 41 porazi trenutno zaseda deveto mesto, a ima enak točkovni izkupiček kot Chicago na osmem mestu, toda biki imajo boljši medsebojni izkupiček. Varna pa ni niti Indiana na sedmem mestu, ki ima pred omenjenima zasledovalcema zmago prednosti, a ima slabši izkupiček z vročico. Indiano v zadnjem krogu čaka tekma z Atlanto, ki se z Milwaukeejem še bori za peto mesto vzhoda, Miami bo doma gostil košarkarje Washingtona, Chicago pa ima na papirju najlažjega nasprotnika - zasedbo Brooklyna.

Miami jo je z zmago pošteno zagodel Clevelandu, potem ko se je zmage veselil Boston nad Brooklynom. Tako so konjeniki izgubili prvo mesto vzhodne konference, kjer zdaj domujejo Kelti. Igrala je tudi ekipa Bena Udriha Detroit Pistons in doma izgubila proti Washington Wizards s 101:105. Udriha zaradi poškodbe ni bilo na seznamu igralcev, z 22 točkami je bil prvi strelec Detroita Tobias Harris.

Nepričakovan poraz so si privoščili košarkarji Golden Statea. Ob vrnitvi Kevina Duranta v zasedbo bojevnikov - to je bila zanj še druga tekma po povratku po poškodbi - so izgubili šele peto tekmo v tej sezoni na domačem parketu in tako prekinili zmagovalni niz, ki je trajal kar 14 zaporednih tekem.

Izidi:

Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 111:120

Boston Celtics - Brookly Nets 114:105

Miami Heat - Cleveland Cavaliers 124:121 (podaljšek)

(Goran Dragić 40 minut, 15 točk, 6 podaj, 5 skokov za Miami)

Chicago Bulls - Orlando Magic 122:75

Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 89:79

Detroit Pistons - Washington Wizards 101:105

(Beno Udrih za Detroit ni igral)

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 99:98

Los Angeles Clippers - Houston Rockets 125:96

Golden State Warriors - Utah Jazz 99:105