Miloš Teodosić na razpotju: Moskovčani z nemoralno ponudbo, odličnega Srba vleče čez lužo

V kolikor bi Miloš Teodosić sprejel ponudbo dozdajšnjega delodajalca, bi postal z naskokom najbolje plačani košarkar na stari celini. Moskovčani mu namreč za novo triletno pogodbo nudijo neverjetnih 12 milijonov evrov. Ni skrivnost, da se je dobitnik srebrnih kolajn s svetovnega prvenstva v Španiji in olimpijskih iger v Riu de Janeiru, po koncu minule sezone zelo resno spogledoval z odhodom v najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu NBA, toda očitno si bo v rodni Srbiji izjemno priljubljeni organizator igre vzel še nekaj časa za razmislek.





Miloš Teodosić še ni sporočil, kje bo nadaljeval svojo kariero. (Foto: AP)

Tamkajšnjim medijem je sporočil, da ne želi sprejemati odločitev "ad-hoc", vendar pa obstaja dokaj realna možnost, da se poleti preseli čez lužo. Teodosić je pred prihodom v rusko prestolnico igral za grški Olympiakos ter domača kluba Borac in FMP, s CSKA-jem pa je lani osvojil tudi Evroligo. Največje zanimanje za srbskega košarkarja onstran Atlantika so pokazali pri Miamiju, Brooklynu, Utahu in Sacramentu.