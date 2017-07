Mlade in nepopustljive športnice, ki navdušujejo z uspehi 

Trmasti, nepopustljivi, borbeni - to je le nekaj besed, ki opisujejo mladi rod slovenskih športnic in športnikov, ki so nas minuli konec tedna navduševali z vrhunskimi uvrstitvami. V seriji prispevkov vam bomo predstavili njihove uspehe, njihovo razmišljanje in njihove želje. Začenjamo z mladimi košarkaricami, ki so prvič v zgodovini slovenske ženske košarke osvojile medaljo.