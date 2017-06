Möderndorfer odstopil, Berločnik pripravljen prevzeti položaja predsednik KK Olimpija Ljubljana

Jani Möderndorfer in Matevž Zupančič (Foto: Damjan Žibert)

Jani Möderndorfer se je na novinarski konferenci zahvalil vsem navijačem, sponzorjem, partnerjem, zaposlenim, prostovoljcem in Mestni občini Ljubljana za izkazano podporo in sodelovanje v času njegovega predsednikovanja. V nagovoru je poudaril, da je postal predsednik kluba v izjemno težkih časih, ko obstoj kluba ni bil zagotovljen. Veseli ga, da bo v torek klub naslednikom predal v veliko boljšem finančnem stanju, kot je bilo to na začetku njegovega mandata. Želi si, da se najtrofejnejši slovenski košarkarski kolektiv s pomočjo novega vodstva dokončno reši finančnega bremena iz preteklosti. Poudaril je, da sam ostaja zvesti navijač Uniona Olimpije tudi v prihodnje. Vodenje aktualnih državnih košarkarskih prvakov je pripravljen prevzeti predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik, rojen leta 1968, univerzitetni diplomirani inženir strojništva in magister ekonomskih znanosti. Med drugim je bil tudi predsednik uprave Donit Tesnit, predsednik uprave družbe Istrabenz, na mesto predsednika uprave Petrola je bil prvič imenovan 1. februarja 2011, zdaj opravlja svoj drugi mandat.

Na torkovi letni skupščini bodo imenovani tudi podpredsedniki in člani upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije kluba. Po novem bo tako v klubu, ki ga čaka sanacija dolga v višini milijon evrov, z Berločnikovim imenovanjem pomembno vlogo igral Petrol.