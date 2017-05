Modna oblačila, drzna ličila, zapeljive pričeske. Kako so videti, kadar niso v košarkarskih dresih?

Naša ženska košarkarska izbrana vrsta se vneto pripravlja na evropsko prvenstvo. Kljub napornim treningom so punce dokazale, da se znajo tudi odlično zabavati. Dres in žogo so zamenjale za modna oblačila in drzna ličila, skupaj z zreškimi tretješolci pa so se prelevile v umetnice in ustvarjale največjo sliko na svetu.