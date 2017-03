Mourinho ni pozabil na Handanovića, ki naj bi bil prva izbira Portugalca, prestop Neymarja pa je bojda 'nemogoč'

Vratar milanskega Internazionaleja Samir Handanović (na fotografiji) se je po zadnjem kvalifikacijskem ciklusu poslovil od reprezentance Slovenije. (Foto: AP)

Handanović bi s prestopom k Manchester Unitedu najverjetneje izpolnil še eno največjih želja v karieri: lahko bi zaigral v Ligi prvakov, kjer je kot član Udineseja in Interja igral le kvalifikacije. Seveda se mora Man. United v najelitnejše evropsko tekmovanje najprej še uvrstiti, ena izmed poti je Liga Evropa, v kateri rdeče vrage aprila čakata tekmi z belgijskim Anderlechtom (prenos na Kanalu A in VOYO).

Samir Handanović je "glavni kandidat" za nasledstvo španskega vratarja Manchester Uniteda Davida de Gee, je poročal britanski dnevnik The Independent. Prihodnost De Gee je pred poletnim prestopom kljub nedavnemu podaljšanju pogodbe spet v zraku, otoški kolegi pa trdijo, da je Handanović v beležki Joseja Mourinha povsem pri vrhu, pred vzhajajočo zvezdo italijanskega nogometa Gianluigijem Donnarummo, ki podira rekorde pri AC Milanu in v izbrani vrsti. Vodstvo kluba z Old Trafforda naj bi skrbelo, da bi jih De Gea po famoznem propadlem prestopu v Real Madrid kljub dolgoročni pogodbi lahko zapustil že to poletje, zato rdeči vragi preverjajo utrip tržišča. Mourinha in Handanovića so povezovali že lani, ko je bil Portugalec še na klopi Chelseaja, seveda pa sloviti trener 32-letnega Ljubljančana dobro pozna. V času, ko je Mourinho vodil Inter, je bil Handanović član Udineseja, nato je v času Portugalčevega delovanja pri madridskem Realu okrepil njegov bivši klub. Z Manchester Unitedom povezujejo tudi Chelseajevega Belgijca Thibauta Courtoisa, ki se še ni izjasnil o svojem naslednjem koraku v karieri. "United išče potencialne zamenjave (za De Geo, op. a.), Interjev Samir Handanović je trenutno glavni kandidat," pišejo otoški kolegi. "32-letni Slovenec podobno zanima klube iz Premier League Liverpool in Manchester City, a ne tako zelo kot United. Milanov cenjeni 18-letni Donnarumma je tudi opcija in zastopa ga Mino Raiola, ki je agent Paula Pogbaja in Zlatana Ibrahimovića."

Neymarju (v rumenem dresu) napovedujejo, da bo kot najboljši nogometaš na svetu nasledil Messija in Cristiana Ronalda. Nekateri menijo, da je to že storil. (Foto: AP)

Mourinho se glede govoric o vratarskem položaju med reprezentančnim premorom ni razgovoril, več pa je povedal o domnevnem zanimanju za brazilskega zvezdnika Neymarja. Član Barcelone je po slabem uvodu v sezono začel blesteti na vseh frontah, še posebej na reprezentančnih tekmah, kjer si je nedavno z Brazilijo kot prvi na svetu že zagotovil nastop na SP 2018 v Rusiji (če ne štejemo države gostiteljice). Neymar je oktobra sicer podpisal novo pogodbo z Barco, njegova odkupna klavzula pa bo iz leta v leto višja, v treh letih bo z 200 milijonov evrov narasla do 250 milijonov. Tudi zato je Mourinho v pogovoru za ESPN Brasil dejal, da je sanjati o Brazilcu brezpredmetno. "To so špekulacije. Vedno poskušam biti objektiven in pragmatičen s klubi in poskušam jih prositi za to, kar mi lahko ponudijo. Prositi za Neymarja je absurdno," so Brazilci citirali Mourinha. "Klub, kakršen je Barcelona, ne more in ne bo izgubil Neymarja. Čeprav je (Lionel) Messi še vedno mlad igralec, pred katerim so še leta, ima že skoraj 30 let, Neymar pa bo velik igralec Barcelone po Messiju. Zato se mi zdi, da je to kot da bi poskusil vdreti v sef, nemogoče," je dodal Mourinho, ki se z Unitedom bori za prva štiri mesta v Premier League, za naslov pa v pokalu FA in Ligi Evropa. Prvo tekmo četrtfinala v Bruslju z Anderlechtom si boste lahko 13. aprila ob 21.00 ogledali na Kanalu A in VOYO.