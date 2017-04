Na seznamu slovenskih košarkaric za junijsko EP tudi Američanka

Teja Oblak (Foto: KZS

Brez uradnega nastopa za člansko reprezentanco je osem igralk, ki jih je selektor Damir Grgić uvrstil na seznam. Največ košarkaric (6) prihaja iz vrst Athlete Celja, med drugim tudi Shante Marie Evans, 25-letna Američanka, ki v tej sezoni dobro igra v dresu slovenskih prvakinj. Na EP bo nastopalo 16 reprezentanc, ki bodo razdeljene v štiri skupine. Iz skupinskega dela v izločilne boje napreduje prvouvrščena ekipa, drugo- in tretjeuvrščeni ekipi pa bosta odigrali dodatno tekmo za uvrstitev v četrtfinale. Naslov prvakinj izpred dveh let bo branila Srbija. Slovenke bodo igrale v skupini C, tekme skupinskega dela pa bodo v dvorani Kralovka v Pragi. Na uvodnem srečanju, ki bo na sporedu 16. junija, se bodo Grgićeve varovanke pomerile z izbrano vrsto Francije. Francoske košarkarice so na zadnjih EP vselej prišle do medalje, pred dvema letoma so igrale v velikem finalu, kjer pa so morale priznati premoč Srbiji. Ravno Srbkinje se bodo proti Sloveniji pomerile v tretjem krogu, v ponedeljek, 19. junija. Poleg finalistk minulega prvenstva v skupini C nastopa še reprezentanca Grčije, s katero se bodo Slovenke pomerile v soboto, 17. junija. "Na širšem seznamu kandidatk za nastop v reprezentanci je 24 košarkaric. Vse igralke dobro poznamo, spremljamo njihove nastope med klubsko sezono in ne dvomim, da se bodo priprav udeležile dobro motivirane in pripravljene na delo. Vsi že nestrpno pričakujemo začetek priprav ter evropskega prvenstva. Na Češkem bomo prvič nastopili na velikem tekmovanju, kar je velika čast, hkrati pa tudi odgovornost, da se pokažemo v najboljši luči," je dejal Grgić.





Nika Barič (Foto: KZS

Širši seznam košarkaric za EP:

Rebeka Abramovič (Triglav Kranj), Nika Barič (UMMC Jekaterinburg), Maja Erkić (KSC Szekszard), Shante Marie Evans, Althea Gwashavanhu (obe Athlete Celje), Tina Jakovina (AS Vicenza), Ines Kerin (Herner), Anja Klavžar (Ilirija), Eva Lisec (KSC Szekszard), Ana Ljubenovič (San Salvatore Selargius), Sara Meden (Triglav Kranj), Teja Oblak (Good Angles Košice), Larisa Ocvirk (Athlete Celje), Sandra Piršič (KSC Szekszard), Alma Potočnik, Annamaria Prezelj (obe Athlete Celje), Katarina Ristič (PINKK Pecsi), Eva Rupnik (ADBA Aviles), Maruša Seničar (Triglav Kranj), Eva Stefanoski (Athlete Celje), Tina Trebec (Neftochimis 2010), Sara Vujačič (Motlow State), Polona Zalar (Ilirija), Živa Zdolšek (Triglav Kranj).