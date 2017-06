Nadarjeni Roko Badžim četrta okrepitev Uniona Olimpije

19-letni Roko Badžim v Ljubljano prihaja kot prost igralec Šibenika. Nadarjeni organizator igre, ki lahko igra tudi na položaju branilca-strelca, je v lanski sezoni za GKK Šibenik v povprečju dosegal 11,8 točke, 3,8 skoka in 3,4 podaje na srečanje v hrvaškem prvenstvu. Njegov oče je nekdanji igralec Olimpije Živko Badžim, ki je v Ljubljani nastopal v sezoni 1990/1991.

Trener Uniona Olimpije Gašper Okorn je s prihodom Roka Badžima v svojih vrstah pozdravil že četrto okrepitev v zadnjem tednu. (Foto: POP TV)

"V svoje vrste smo pripeljali enega večjih talentov hrvaške košarke. Mladega Badžima, ki je lani odlično nastopal v vrstah Šibenika, seveda ga v Ljubljani čaka težja naloga in drugačna vloga, ki pa se je dobro zaveda," je za uradno klubsko spletno stran povedal trener Uniona Olimpije Gašper Okorn.

Badžim ni skrival zadovoljstva in je po podpisu pogodbe dejal: "Zame je izjemna čast, da bom dobil priložnost zaigrati za tako ugleden klub, kot je Union Olimpija. Zavedam se, da prihajam v klub, ki lahko ogromno ponudi mlademu igralcu. Veselim se izziva in upam, da mi uspe upravičiti zaupanje in pričakovanja."

Že četrta okrepitev zeleno-belih v zadnjem tednu dni je tudi trenutni reprezentant Hrvaške do 20 let, s katero bo nastopil na letošnjem EP B-divizije v Romuniji.