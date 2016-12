NBA: Ni LeBrona Jamesa, ni zmage za Cleveland

Detroit Pistons so prekinili niz petih zaporednih porazov proti aktualnemu prvaku lige NBA. Cleveland je pred kratkim v dramatičnem obračunu tesno premagal Golden State, tokrat pa je izgubil proti Detroitu. Razlog za poraz je tudi dejstvo, da LeBron James tokrat ni igral, njegovi soigralci pa so visoko izgubili v Detroitu z 90:106.

Zanimivo je, da je trener Tyronn Lue do sedaj trikrat v tej sezoni pustil Jamesa na klopi in trikrat so Cavaliers izgubiili. Slovenskega košarkarja Bena Udriha ni bilo v postavi Detroita, pri zmagoviti zasedbi je bil najbolj učinkovit "rezervist" Tobias Harris, ki je dosegel 21 točk. Pri zasedbi iz Clevelanda ni bilo posebej razpoloženega moža, najbolj sta se izkazala Kyrie Irving z 18 točkami in osmimi asistencami ter Kevin Love s 17 točkami in 14 skoki.

Detroit je velikega tekmeca ukanil s kolektivno igro, kar šest igralcev je doseglo več kot deset točk, poleg Harrisa so se izkazali še Kentavious Caldwell-Pope z 18, Marcus Morris s 15 ter Jon Leuer in Reggie Jackson s po 13 točkami.

LeBron James (Foto: AP)

Houston je na krilih Jamesa Hardna, ki je dosegel 32 točk in prispeval 12 podaj, premagal Phoenix s 131:115. Za branilca teksaškega moštva je to že deveta tekma v tej sezoni, ko je na svoj račun vpisal vsaj 30 točk in deset podaj, poleg njega pa se je izkazal še Ryan Anderson s 15 točkami. Orlando je na kolena položil Memphis s 112:102, junak dvoboja pa je bil Aaron Gordon s 30 točkami, njegov met za tri točke pa je znašal 4:4.

Chicago je prekinil niz treh zaporednih porazov in premagal Indiano z 90:85. V vetrovnem mestu je strelsko najbolj učinkovit in mož odločitve Dwyane Wade z 21 točkami in petimi podajami, nekdanji soigralec Gorana Dragića pri Miamiju je prispeval tudi odločilni točki 1,2 sekunde pred koncem razburljivega dvoboja.

Razburljiva tekma je bila v Brooklynu, kjer je domača zasedb po hudem boju ukanila Charlotte s 120:118 in prekinila niz petih zaporednih porazov. Washington je na svojem igrišču premagal Milwaukee s 107:102, najbolj učinkovita pa sta bila Otto Porter z 32 točkami in 13 skoki ter John Wall z 18 točkami in 16 asistencami.

Izidi:

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 106:90

Orlando Magic - Memphis Grizzlies 112:102

Washington Wizards - Milwaukee Bucks 107:102

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 120:118

Chicago Bulls - Indiana Pacers 90:85

Houston Rockets - Phoenix Suns 131:115

Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks 104:90

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 111:104

Portland Trail Blazers - Toronto Raptors 91:95

Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 102:106

Sacramento Kings - Philadelphia 76ers 102:100