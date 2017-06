NBA: Paul združil moči s Hardnom, Bogdanović k Divcu v Sacramento

Blake Griffin in Chris Paul sta bila soigralca pri Los Angeles Clippers. (Foto: AP)

Devetkratni udeleženec tekem All Star Chris Paul, ki je bil dvakrat član zlate ameriške reprezentance na olimpijskih igrah v Pekingu (2008) in Londonu (2012), bo kariero nadaljeval v vrstah Houston Rockets, kjer računajo, da bodo z udarno dvojko Chris Paul - James Harden postali resni kandidati za finale lige NBA in naslov prvaka.

Prihod Paula iz Los Angeles Clippers je potrdil generalni direktor teksaškega kluba Daryl Morey. Gre za vezano trgovino, v kateri bodo Clippers dobili pravico do prvega izbora na naslednjem naboru leta 2018 ter v zameno za Paula lahko računali tudi na usluge igralcev, kot so Patrick Beverley, Sam Dekker, Montrezl Harrell, Darrun Hilliard, DeAndre Liggin, Lou Williams in Kyle Wiltjer. Zelo zadovoljen je bil tudi trener Houstona Mike D'Antoni, tudi najboljši trener minule sezone lige NBA, ki bo skušal z moštvom storiti korak naprej glede na pravkar končano sezono. Houston je v polfinalu Zahodne konference izgubil proti San Antoniu s 4:2 zmagah. Ostroge so nato v finalu konference gladko izgubile proti bodočim prvakom, ekipi Golden State Warriors.

Prestop Paula je druga odmevna menjava v ligi NBA v zadnjih dneh, saj je pred dnevi Chicago zapustil Jimmy Butler in se preselil k moštvu Minnesota Timberwolves. Skupaj z Karlom-Anthonyjem Townsom in Andrewjem Wigginsom naj bi pomagal moštvu prekiniti 13 let dolgi niz brez uvrstitve v končnico.

Pred novim kariernim izzivom je tudi srbski košarkarski reprezentant Bogdan Bogdanović, ki je dobil vabilo slovitega rojaka Vlada Divca in bo naslednja tri leta nosil dres moštva Sacramento Kings. Pogodbo bo podpisal 6. julija, njegov prestop pa je vreden 36 milijonov ameriških dolarjev. Divac je podpredsednik ekipe iz Kalifornije. Bogdanović je v minuli sezoni pod vodstvom trenerja Željka Obradovića igral za Fenerbahče, s katerim je osvojil naslov turškega prvaka in evropskega klubskega prvaka v Evroligi. Srb je bil kot 27. izbor sicer izbran na naboru lige NBA leta 2014 s strani Phoenix Suns. Po koncu minule sezone je bil razglašen za najkoristnejšega igralca finala turškega prvenstva.

Bojan Bogdanović (Fenerbahače) na tekmi z madridskim Realom. (Foto: AP)

Najtrofejnejši trener v ligi NBA Phil Jackson ne bo več predsednik moštva New York Knicks. Ameriška mreža ESPN poroča, da sta se 71-letni strateg in lastnik kluba James Dolan razšla na podlagi skupnega dogovora. Jackson je predsednik kratkohlačnikov postal marca 2014, ko je podpisal petletno pogodbo v vrednosti 60 milijonov ameriških dolarjev, a kljub nekaterim dobrim potezam, kot je bil denimo prihod Latvijca Kristapsa Porzingisa, je Jackson, ki je bil trener dveh velikih klubov Chicago Bulls in Los Angeles Lakers, sčasoma zapravil zaupanje lastnika Knicks. Jackson je sicer kot trener lastnik enajstih šampionskih prstanov prvaka lige NBA.