NBA: Poskrbel za rekordno pogodbo v ligi, nato se je odločil, da proda moštvo

Houston Rockets so po izračunih revije Forbes osma najdražja ekipe lige NBA. Ocenjeni so na 1,65 milijarde ameriških dolarjev, letni prihodek pa je 244 milijonov dolarjev (212 milijonov evrov). To je veliko več kot je 73-letni Leslie Alexander zanje plačal leta 1993, 85 milijonov dolarjev (74 milijonov evrov).

"V veliko čast in ponos mi je bilo voditi Houston Rockets vseh teh 24 let. V tem času sem videl ogromno vrhunskih igralcev in trenerjev, dvakrat smo postali prvaki lige, imeli All Stars igralce in pospremili nekaj igralcev v Hišo slavnih," je dejal Alexander, ki je znan tudi po dobrodelnosti. Tako je v vseh teh letih mestu v dobrodelne namene za različne namene razdelil približno 35 milijonov dolarjev (dobrih 30 milijonov evrov). Houston je dvakrat osvojil naslov prvaka lige NBA in sicer v dveh zaporednih letih (1994, 1995), ko sta za moštvo igrala tudi legendi lige Hakeem Olajuwon in Clyde Drexler.

Pred štirinajstimi dnevi je Alexander poskrbel za rekordno pogodbo v ligi NBA. Z drugouvrščenim v letošnjem izboru za najkoristnejšega igralca lige (MVP) Jamesom Hardnom je podpisal podaljšanje pogodbe za štiri leta v vrednosti 228 milijonov dolarjev (približno 198 milijonov evrov). Houston je sicer letos izpadel v polfinalu zahodne konference proti San Antoniu, v novi sezoni pa bo zanesljivo eden od kandidatov za naslov prvaka. Tudi po zaslugi prihoda izkušenega branilca Chrisa Paula, ki je prišel iz moštva Los Angeles Clippers in bo združil moči s Hardnom.