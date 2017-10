NBA: Goran Dragić ob porazu Miamija v Orlandu prispeval 17 točk

Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je s svojim Miamijem v uvodni tekmi nove sezone severnoameriške lige NBA izgubil proti Orlandu s 109:116. Najboljši posameznik nedavno končanega evropskega prvenstva je bil s 17 točkami drugi strelec svoje ekipe.

Dragićev Miami Heat je v uvodni tekmi nove sezone lige NBA doživel poraz na gostovanju v Orlandu. (Foto: AP)

31-letni Ljubljančan je ob 17 točkah prispeval še šest podaj, pet skokov in eno ukradeno žogo. Prvi strelec vročice iz Miamija in tudi tekme je bil Hassan Whiteside s 26 točkami in 22 skoki.

Na drugi strani se je pri Orlandu s 23 točkami izkazal Evan Fournier, Nikola Vučević je dosegel dvojni dvojček z 19 točkami in 13 skoki.



Izidi:

Orlando Magic - Miami Heat 116:109

Washington Wizards - Philadelphia 76'ers 120:115

Detroit Pistons - Charlotte Hornets 102:90

Indiana Pacers - Brooklyn Nets 140:131

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 100:108

Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 103:91

Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 111:117

Utah Jazz - Denver Nuggets 106:96

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 107:99

Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 76:124

Sacramento Kings - Houston Rockets 100:105