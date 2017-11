VIDEO: Izjemni James Harden 'uničil' še podprvake iz Clevelanda

Košarkarji Houston Rockets so v poklicni severnoameriški košarkarski ligi NBA v domači dvorani gostili podprvake Cleveland Cavaliers na čelu z izjemnim LeBronom Jamesom, a so uspešno odbili napad in dosegli še deveto zaporedno zmago. Na krilih izvrstnega Jamesa Hardna, ki je s 35 točkami, 11 skoki in 13 podajami dosegel nov trojni dvojček, so zmagali s 117:113.