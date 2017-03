NBA: Odločitve so padale v zadnjih sekundah

Najprej so namreč koš Rudyja Goberta v podaljšku označili za neveljavnega, po daljšem ogledu posnetka pa so ugotovili, da je bil dosežen pravočasno in Jazz je ugnal Kings s 110:109. Gobert je tekmo končal s kar 24 skoki. Novinec pri Phoenix Suns Tyler Ulis je dosegel 20 točk, vključno s trojko iz teka za presenetljivo zmago 109:106 proti Bostonu, za katerega je Isaiah Thomas dosegel 35 točk. V zadnji sekundi je odločitev padla tudi v Atlanti, kjer je Glenn Robinson zadel trojko 0,6 sekunde pred koncem in tako poskrbel, da je Indiana v manj kot dveh minutah nadoknadila šest točk zaostanka in premagala Atlanto s 97:96. Izenačeno in napeto vse do konca je bilo tudi v Washington, kjer je blestel Hrvat Bojan Bogdanović. Zadel je osem od desetih metov za tri točke, dva od teh v zadnjih 66 sekundah tekme, ter povedel Wizards do zmage nad Orlandom s 115:114.





Russell Westbrook (Foto: AP)

Prvi strelec lige Russell Westbrook je tokrat naletel na čvrstega tekmeca. Dallasu je zabil 29 točk in se moral sprijazniti s porazom 89:104, več uspeha pa je imel eden od njegovih zasledovalec Stephan Curry, ki je v New Yorku (Saša Vujačića ni bilo v postavi) zmagal s 111:105. V odsotnosti Kevina Duranta je Curry dosegel 31 točk, Klay Thompson pa 29.



Izidi:

New York Knicks - Golden State Warriors 105:112

(Saša Vujačić ni bil v postavi New Yorka)

Atlanta Hawks - Indiana Pacers 96:97

Phoenix Suns - Boston Celtics 109:106

Washington Wizards - Orlando Magic 115:114

Sacramento Kings - Utah Jazz 109:110 podaljšek

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 104:89

Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 97:105